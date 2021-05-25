Авто середнього класу хочуть оподатковувати як розкіш – це 25 тисяч щороку

У разі ухвалення "антиахметівського" законопроєкту зміни можуть вплинути і на власників автівок: "розкішшю" пропонують вважати авто дорожче за 1,2 млн грн, а в такому разі доведеться сплатити 25 тисяч гривень транспортного податку.

Про це йдеться у матеріалі Економічної правди.

Транспортний податок з’явився у 2015 році як податок на розкіш. Так, під оподаткування потрапляють моделі авто, вартість яких перевищує 375 мінімальних заробітних плат на рік (наразі це 2,25 млн грн).

Прив'язка вартості машин до мінімальної зарплати позбавило владу потреби постійно переглядати граничні ціни для оподаткування через інфляцію – розмір мінімальної зарплати зростає щороку, як і ціни на авто.

Однак у 2019-2021 роках з ініціативи Володимира Зеленського влада різко підвищила мінімальну зарплату: з 4 173 грн до 6 тис грн. За два роки вона зросла на 43%, а відтак підвищилася гранична ціна для оподаткування транспортним податком: з 1,56 млн грн до 2,25 млн грн.

Водночас, ціни в Україні за цей проміжок часу збільшилися в середньому на менш ніж 10%. Це призвело до падіння податкових надходжень з транспортного податку з 276 млн грн у 2019 році до 202,8 млн грн у 2020 році, адже падала кількість моделей, що оподатковувалися.

Виправити таку "несправедливість" пропонується шляхом кардинального зниження порогового значення ціни автомобіля, який вважатимуть розкішшю. Законопроєкт пропонує знизити це значення з 375 мінімальних зарплат (2,25 млн грн) до 200 мінімальних зарплат (1,2 млн грн).

Наслідком такого рішення може стати повернення розміру порогового значення для оподаткування авто 25 тис грн до рівня 2017 року (тоді воно теж становило 1,2 млн грн) при тому, що ціни на автомобілі на рівень 2017 року ніхто повертати не буде. Тобто під оподаткування потрапить більше моделей.

Наприклад, якщо проєкт ухвалять, то 25 тис грн на рік доведеться сплачувати власникам нових Toyota RAV4, Ford Kuga або Honda CR-V – популярних серед українців моделей середнього класу, які досить далекі від поняття "розкіш".

Більше про те, як вплине податкова реформа президента на громадян читайте у статті ЕП: Податкова реформа Зеленського на підході: хто ще заплатить, крім олігархів

Детальніше про ухвалений Кабміном законопроект: Ахметов за все заплатить. Як Зеленський змусить олігархів платити більше податків: деталі таємного документа

Нагадуємо:

Кабмін на засіданні 12 травня проголосував за проєкт змін до Податкового кодексу, яким зокрема, збільшуються ставки податків та рентних платежів для великого бізнесу – найбільше зміни "вдарять" по імперії олігарха Ріната Ахметова.

Економічна правда