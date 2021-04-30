Новини 30 квітня: штраф для енергетиків, "Нафтогаз", "Укрзалізниця"

Про штраф для енергетиків. Антимонопольний комітет ухвалив рішення накласти штрафи на "Центренерго", компанії групи ДТЕК та решту гравців ринку вугілля на понад 775 мільйонів гривень за синхронне підвищення цін у 2016-2019 роках.

Про "Нафтогаз". Європейський Союз, Європейський банк реконструкції та розвитку, Європейський інвестиційний банк, Світовий банк і Міжнародна фінансова корпорація заявили про занепокоєння у зв’язку зі звільненням голови правління НАК "Нафтогаз України".

Про "Укрзалізницю". Тимчасова слідча комісія закликала Кабмін звільнити усіх членів правління Укрзалізниці разом із виконуючим обов’язки голови правління Іваном Юриком та розпочати пошук нових членів наглядової ради.

Про міністра фінансів. Народні депутати від "Слуги народу" зареєстрували у Верховній Раді проєкт постанови про звільнення Сергія Марченка з посади міністра фінансів.

Постанова про звільнення Сергія Марченка з посади міністра фінансів була ініціативою окремих представників фракції "Слуга народу" - вивчивши питання, вони відкликали проєкт постанови.

Про держборг. Сума державного та гарантованого державою боргу України станом на 31 березня 2021 року дорівнювала 2,51 трлн грн, протягом місяця вона скоротилася на 38,7 млрд грн.

Про нові арбітражі Нафтогазу проти Газпрому. Очільник НАК "Нафтогаз" Юрій Вітренко розповів, що компанія буде використовувати всі юридичні можливості, аби здійснювати тиск на російський Газпром, зокрема йдеться про міжнародні арбітражі.

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