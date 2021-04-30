Уряд закликають звільнити весь топменеджмент УЗ та наглядову раду

Тимчасова слідча комісія закликала Кабмін звільнити усіх членів правління Укрзалізниці разом із виконуючим обов’язки голови правління Іваном Юриком та розпочати пошук нових членів наглядової ради.

Про це голова ТСК Верховної Ради Юлія Гришина повідомила у своєму Facebook.

"Під враженням від суцільної некомпетентності, зухвалості і шалених збитків державної залізниці, члени ТСК сьогодні прийняли низку радикальних рішень", – повідомила вона.

Так, комісія вирішила "визнати в.о. Голови правління і членів правління "Укрзалізниці" некомпетентними і такими, що не відповідають займаній посаді".

Крім того, члени ТСК звернуться до Кабміну з вимогою звільнення Юрика, а також членів правління і всіх тимчасово виконуючих обов'язки керівників компанії, "які фактично не несуть жодної відповідальності за стан нашої залізниці".

Іншим рішенням стало визнання роботи наглядової ради "Укрзалізниці" незадовільною і звернення до уряду з вимогою достроково розпочати пошук "компетентних осіб, здатних ефективно управляти державним залізничним активом України".

Також ТСК закликала привести рівень зарплат членів наглядової ради та правління УЗ у відповідність до фінансових показників компанії.

Гришина зауважила, що на засідання комісії 30 квітня не з’явилися "обидві людини, які безпосередньо відповідають за роботу "Укрзалізниці" – міністр інфраструктури Владислав Криклій та в.о. голови правління компанії Іван Юрик". Люди, які представляли посадовців, на засіданні не володіли достатньою кількістю інформації про роботу УЗ.

Відтак було вирішено, що надалі "неявка без поважної причини буде розцінюватися як перешкоджання роботі слідчої комісії і відповідним чином кваліфікуватися згідно з Кримінальним кодексом України".

Нагадуємо:

Тимчасова слідча комісія Верховної Ради вважає фінансовий план Укрзалізниці на 2021 рік нереальним до виконання через завищені показники від перевезень.

Наглядова рада "Укрзалізниці" прийняла рішення почати конкурсний відбір кандидата на посаду постійного голови правління компанії.

Кабмін на засіданні 17 березня підтримав дострокове припинення повноважень голови правління Укрзалізниці Володимира Жмака, в.о. голови правління став Іван Юрик.

Наглядова рада "Укрзалізниці" одноголосно підтримала відставку Володимира Жмака з посади голови правління компанії, це питання розглянуть на Кабміні.

Економічна правда