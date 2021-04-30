Держборг України протягом березня скоротився на 40 мільярдів

Сума державного та гарантованого державою боргу України станом на 31 березня 2021 року дорівнювала 2,51 трлн грн, протягом місяця вона скоротилася на 38,7 млрд грн.

Про це повідомляє Мінфін.

Так, державний та гарантований державою борг України становив 2,51 трлн грн (90,17 млрд дол). З них 1,45 трлн грн (57,66% від загальної суми) – зовнішнього боргу, а внутрішній борг становить 1,06 трлн грн (42,34%).

Державний борг становив 2,23 трлн грн (88,88 % від загальної суми) або 80,14 млрд дол. З них зовнішнього держборгу – 1,21 трлн грн (48% загальної суми державного та гарантованого державою боргу), внутрішнього – 1,02 трлн грн (40,72% загальної суми).

Гарантований державою борг України становив 279,51 млрд грн (11,12%) або 10,02 млрд дол. З них зовнішнього боргу – 238,79 млрд грн (9,50%), внутрішнього боргу – 40,72 млрд грн (1,62%).

Протягом березня 2021 року сума державного та гарантованого державою боргу України зменшилась на 38,68 млрд грн, у доларовому еквіваленті – на 1,24 млрд дол.

Нагадуємо:

Національний банк очікує зниження державного і гарантованого боргу України до 55,8% ВВП, при тому, що в минулому році держборг виріс з 50,3% ВВП до 60,8% ВВП.

За період з початку березня 2020 року по кінець лютого 2021 року державний та гарантований державою борг зріс на 25%, або на 505 млрд грн до 2 552,9 млрд грн.

Економічна правда