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Нардепи пропонують звільнити міністра фінансів Марченка

П'ятниця, 30 квітня 2021, 11:05
 

Народні депутати від "Слуги народу" зареєстрували у Верховній Раді проєкт постанови про звільнення Сергія Марченка з посади міністра фінансів.

Джерело: проєкт постанови №5449, зареєстрований у парламенті

Деталі: Проєкт переданий на розгляд керівництву парламенту, тексту та інших документів наразі немає.

Серед авторів законопроєкту – "Слуги народу" та два колишніх члени фракції – Олександр Юрченко (наразі позафракційний) та Антон Поляков ("За майбутнє").

Нагадаємо:

У Раді вже є постанова про звільнення Марченка, зареєстрована у грудні 2020 року. Автор – позафракційний Андрій Деркач, якого США назвали російським агентом.

"Слуга народу" Данило Гетманцев звинувачував  Марченка у зриві реформи Державної митної служби.

Українська правда

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