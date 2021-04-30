Нардепи пропонують звільнити міністра фінансів Марченка

Народні депутати від "Слуги народу" зареєстрували у Верховній Раді проєкт постанови про звільнення Сергія Марченка з посади міністра фінансів.

Джерело: проєкт постанови №5449, зареєстрований у парламенті

Деталі: Проєкт переданий на розгляд керівництву парламенту, тексту та інших документів наразі немає.

Серед авторів законопроєкту – "Слуги народу" та два колишніх члени фракції – Олександр Юрченко (наразі позафракційний) та Антон Поляков ("За майбутнє").

Нагадаємо:

У Раді вже є постанова про звільнення Марченка, зареєстрована у грудні 2020 року. Автор – позафракційний Андрій Деркач, якого США назвали російським агентом.

"Слуга народу" Данило Гетманцев звинувачував Марченка у зриві реформи Державної митної служби.