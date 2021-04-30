Вітренко допускає нові арбітражі Нафтогазу проти Газпрому

Очільник НАК "Нафтогаз" Юрій Вітренко розповів, що компанія буде використовувати всі юридичні можливості, аби здійснювати тиск на російський Газпром, зокрема йдеться про міжнародні арбітражі.

Про це він розповів під час пресконференції 30 квітня.

На запитання щодо того, чи буде Нафтогаз подавати нові позови до арбітражу проти Газпрому, Вітренко розповів, що компанія буде використовувати всі юридичні можливості, аби здійснювати максимальний тиск на російську національну компанію.

"І зрозуміло, що це буде зроблено. Не тільки тому, що Газпром – це національна компанія держави-агресора, а й тому, що це в інтересах українських споживачів. І в цьому випадку, в інтересах європейських споживачів - речі, які важливі не тільки Україні, а які важливі й для всієї Європи", – відповів він.

Крім того, голова правління Нафтогазу додав, що він також заслухає відповідних працівників компанії, "які мають пояснити, чому понад як рік Нафтогаз не використовував відповідні юридичні можливості для тиску на Газпром".

Вітренко пояснив, що попередній контракт з російською компанією, укладений у 2009 році, не дозволяв з технічної точки зору перенести точки передачі газу європейським покупцям на кордон України з РФ. Це, зокрема, дасть змогу збільшити транзит через газотранспортну систему України та зменшити ціни на газ.

Проте, продовжив Вітренко, новий транзитний контракт, підписаний наприкінці минулого року, був укладений за європейськими правилами та надає можливість переносити точки передачі газу європейським покупцям. А також – дозволяє звертатися в міжнародний арбітраж.

Економічна правда