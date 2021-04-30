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Проєкт постанови про звільнення глави Мінфіну уже відкликали – Корнієнко

П'ятниця, 30 квітня 2021, 15:55
 

Постанова про звільнення Сергія Марченка з посади міністра фінансів була ініціативою окремих представників фракції "Слуга народу" - вивчивши питання, вони відкликали проєкт постанови.

Про це заявив голова партії "Слуга Народу" Олександр Корнієнко, передає прес-служба партії.

За його словами, відповідна заява на ім'я голови Верховної Ради про відкликання проєкту постанови уже написана.

"На сьогодні немає офіційних пропозицій по заміні того чи іншого урядовця. Є багато чуток про те, що зміни можливі чи десь обговорюються.

Ніхто з урядовців не є вічним. Але станом на сьогодні пропозицій по заміні когось із урядовців, які б набрали 226 голосів "за", - немає", - підкреслив Корнієнко.

Нагадаємо:

Народні депутати від "Слуги народу" зареєстрували у Верховній Раді проєкт постанови про звільнення Сергія Марченка з посади міністра фінансів.

Еокномічна правда

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