Проєкт постанови про звільнення глави Мінфіну уже відкликали – Корнієнко
Постанова про звільнення Сергія Марченка з посади міністра фінансів була ініціативою окремих представників фракції "Слуга народу" - вивчивши питання, вони відкликали проєкт постанови.
Про це заявив голова партії "Слуга Народу" Олександр Корнієнко, передає прес-служба партії.
За його словами, відповідна заява на ім'я голови Верховної Ради про відкликання проєкту постанови уже написана.
"На сьогодні немає офіційних пропозицій по заміні того чи іншого урядовця. Є багато чуток про те, що зміни можливі чи десь обговорюються.
Ніхто з урядовців не є вічним. Але станом на сьогодні пропозицій по заміні когось із урядовців, які б набрали 226 голосів "за", - немає", - підкреслив Корнієнко.
Нагадаємо:
Народні депутати від "Слуги народу" зареєстрували у Верховній Раді проєкт постанови про звільнення Сергія Марченка з посади міністра фінансів.
Еокномічна правда
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