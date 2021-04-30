Антимонопольники оштрафували енергетичну галузь на 800 мільйонів

Антимонопольний комітет ухвалив рішення накласти штрафи на "Центренерго", компанії групи ДТЕК та решту гравців ринку вугілля на понад 775 мільйонів гривень за синхронне підвищення цін у 2016-2019 роках.

Про це повідомляється на сайті АМКУ.

Комітет визнав, що Міністерство енергетики схиляло компанії енергетичного сектора до вчинення схожих дій шляхом запрошення їх на наради в Міністерство.

"Деякі учасники ринку енергетичного вугілля за рекомендацією Міністерства енергетики та вугільної промисловості синхронно підвищували ціни у 2016-2019 роках", – йдеться в повідомленні.

Під час розслідування встановили, що міністерство рекомендувало державним підприємствам підвищити граничний рівень ціни вугільної продукції для потреб ТЕС і ТЕЦ до відповідного рівня.

"У такій ситуації Міненерговугілля не мало повноважень рекомендувати рівень граничних цін. Адже в Україні продаж енергетичного вугілля здійснюється на ринкових умовах. Тому комітетом прийнято рішення, яким визнано порушення Міністерства, що полягало у створенні умов учасникам ринку енергетичного вугілля для вчинення антиконкурентних узгоджених дій", — інформує АМКУ.

Комітет ухвалив рішення накласти штрафи у загальному розмірі 775,483 млн грн на:

ДП Держвуглепостач — 2,29 млн грн; ДТЕК Трейдінг — 163,45 млн грн; ДТЕК Дніпроенерго — 125,47 млн грн; ДТЕК Західенерго — 172,97 млн грн; ДТЕК Східенерго — 91,05 млн грн; ПАТ Центренерго — 205,8 млн грн; Черкаське хімволокно — 14,4 млн грн.

У пресслужбі компанії ДТЕК заявили, що вважають рішення Антимонопольного комітету безпідставним, необ’єктивним та упередженим.

"Комітет формалізовано підійшов до розгляду справи, не дослідив ситуацію на ринку та умов ціноутворення, не надав можливості компанії в повній мірі висловити позицію та проігнорував низку важливих аргументів.

Своїм рішенням АМКУ звинуватив одночасно як покупців, так і продавців вугілля у встановленні подібних між собою цін на енергетичне вугілля, що за визначенням є абсурдним", – йдеться в повідомленні.

У енергокомпанії, кінцевим бенефіціаром якої є олігарх Рінат Ахметов, повідомили, що відстоюватимуть права та інтереси у суді.

Економічна правда