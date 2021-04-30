Голова "Нафтогазу" назвав умови для зниження цін на газ
Голова "Нафтогазу" Юрій Вітренко заявив, що планує на посаді у ринковий спосіб створити умови, аби економічно обгрунтована ціна була нижчою для споживачів, ніж є зараз.
Про це він заявив під час прес-конференції у п'ятницю.
"Я завжди виступав за економічно обгрунтовані ціни, мені здається, я щось принаймні в цьому розумію. За різних умов є різний рівень економічно обгрунтованої ціни.
Якраз завданням національної компанії є створювати ці умови, щоб економічно обгрунтований рівень ціни був нижчим. І ми будемо створювати ці умови", - сказав Вітренко.
"Такі умови - це збільшення власного видобутку, і таке завдання буде поставлено перед "Укргазвидобуванням".
Також ми будемо працювати над тим, щоб весь цей ланцюжок, як український газ видобувається і надходить до українських споживачів, був максимально прозорим, без посередників і надбудов", - пояснив він.
Також, за його словами, "Нафтогаз" планує використовувати усі юридичні можливості компанії, щоб "Газпром" "не зловживав своїм домінуючим становищем на ринку Східної і Центральної Європи", де Україна зараз купує газ, щоб економічно обгрунтований рівень ціни на цьому ринку був нижчим.
Нагадаємо:
Газопостачальна компанія "Нафтогаз України" озвучила фіксований річний тариф на газ. Він становитиме 7,96 грн/куб.м з ПДВ, без вартості розподілу (доставки).
25 квітня постачальники газу опублікували свої річні тарифи на газ.
Уряд очікує, що "Нафтогаз" та інші компанії влітку знизять ціни на річний продукт.
Очільник НАК "Нафтогаз" Юрій Вітренко розповів, що компанія буде використовувати всі юридичні можливості, аби здійснювати тиск на російський Газпром, зокрема йдеться про міжнародні арбітражі.
Кабмін призначив з 29 квітня в.о. міністра енергетики Юрія Вітренка головою правління "Нафтогазу".
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Економічна правда
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