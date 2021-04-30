Голова "Нафтогазу" назвав умови для зниження цін на газ

Голова "Нафтогазу" Юрій Вітренко заявив, що планує на посаді у ринковий спосіб створити умови, аби економічно обгрунтована ціна була нижчою для споживачів, ніж є зараз.

Про це він заявив під час прес-конференції у п'ятницю.

"Я завжди виступав за економічно обгрунтовані ціни, мені здається, я щось принаймні в цьому розумію. За різних умов є різний рівень економічно обгрунтованої ціни.

Якраз завданням національної компанії є створювати ці умови, щоб економічно обгрунтований рівень ціни був нижчим. І ми будемо створювати ці умови", - сказав Вітренко.

"Такі умови - це збільшення власного видобутку, і таке завдання буде поставлено перед "Укргазвидобуванням".

Також ми будемо працювати над тим, щоб весь цей ланцюжок, як український газ видобувається і надходить до українських споживачів, був максимально прозорим, без посередників і надбудов", - пояснив він.

Також, за його словами, "Нафтогаз" планує використовувати усі юридичні можливості компанії, щоб "Газпром" "не зловживав своїм домінуючим становищем на ринку Східної і Центральної Європи", де Україна зараз купує газ, щоб економічно обгрунтований рівень ціни на цьому ринку був нижчим.