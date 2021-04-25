Річний тариф: постачальники опублікували свої тарифи на газ

Постачальники газу опублікували свої тарифи для річного тарифу.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна".

Найбільший постачальник газу - компанія "Йе Енергія" Дмитра Фірташа і близько 20 постачальників, що працюють під брендом "Твій Газзбут", встановили єдиний тариф для населення "Твій газ річний" в розмірі 7,99 грн/куб.м (з ПДВ).

Аналогічна ціна оголошена компаніями також в рамках тарифу "Твій газ місячний".

Тарифи також опублікували дві компанії з Маріуполя: ТОВ "Маргаз" - 12,58 грн/куб.м на рік і 9,9 грн/куб.м на травень, і ТОВ "Азовгаз" - відповідно 12,9 грн/куб.м і 10,4 грн/куб.м (скрізь - з ПДВ).

Зокрема, ТОВ "Газопостачальна компанія "Нафтогаз України", що є також постачальником останньої надії, тариф не оприлюднила.

Базовий річний тариф оголосило ТОВ "Торгова електрична компанія" ("ТЕК", Київ), встановивши тариф в розмірі 10,8 грн/куб.м з ПДВ, але без врахування транспортування , а також ТОВ "Чернов ецкая обласна енергопостачальна компанія "- 13,5 грн/куб.м з ПДВ та транспортуванням.

Нагадуємо:

Енергорегулятор НКРЕКП 7 квітня вніс зміни в правила і типовий договір поставки природного газу, згідно з яким постачальники газу зобов'язані до 25 квітня оприлюднити на своїх вебсайтах ціну газу і іншу інформацію про річну пропозицію.

Термін дії базового річного пропозиції не залежить від початку поставки газу споживачеві і триває до 30 квітня. Постачальник протягом періоду дії базового річного пропозиції не має права підвищувати ціну.

"Нафтогаз" підписав угоду з найбільшим постачальником - компанією "ЙЕ Енергія" - угоду про купівлю-продаж природного газу, яка дасть змогу учасникам ринку запропонувати населенню ресурс за фіксованою ціною протягом року.