Річний тариф: Уряд очікує зниження цін газзбутами влітку

Уряд очікує, що "Нафтогаз" та інші компанії влітку знизять ціни на річний продукт.

Про це написав у Facebook прем'єр Денис Шмигаль.

"З 1 травня державна компанія НАК "Нафтогаз України" пропонує за річним тарифним планом газ ціною 7,96 грн/куб.м з ПДВ, без вартості розподілу. Але уряд очікує, що "Нафтогаз" та інші компанії влітку знизять ціни на річний продукт.

Адже вони зацікавлені збільшувати або захищати свою частку на ринку та боротися за споживача. Саме конкуренція має підштовхнути газопостачальників знизити тарифи", - заявив Шмигаль.

"Річний продукт - це стабільність та можливість дуже чітко розуміти та прогнозувати свої витрати. Річний продукт - це ринковий інструмент та європейська практика, яка дозволяє захистити споживачів від коливань ціни на газ та одночасно дає змогу зберегти всі переваги відкритого ринку газу. Важливо, що українці й надалі можуть обирати та змінювати постачальника за критеріями ціни та якості послуг", - додав він.

Також прем'єр нагадав, що компанії не зможуть підвищувати ціну на газ у рамках річного тарифу, але встановлені правила дозволяють газопостачальникам знижувати ціни.

"Тобто, влітку, коли ціна на газ на європейських хабах традиційно почне знижуватися, в українських компаній з’явиться більше можливостей для зниження ціни", - резюмував голова уряду.

Нагадаємо:

Газопостачальна компанія "Нафтогаз України" озвучила фіксований річний тариф на газ. Він становитиме 7,96 грн/куб.м з ПДВ, без вартості розподілу (доставки).

25 квітня постачальники газу опублікували свої річні тарифи на газ.

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Економічна правда