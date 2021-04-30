Вітренко розраховує вже в цьому році покращити результати роботи "Нафтогазу"

Новий глава правління "Нафтогазу" Юрій Вітренко своїми завданнями на посаді, зокрема, назвав покращення результатів роботи НАК та збільшення власного видобутку газу.

Про це він сказав на прес-конференції у п'ятницю.

"Я розраховую на те, що найближчим часом ми значно покращимо результати роботи НАК в інтересах кінцевого власника - українського народу. Результати минулого року для НАК були достатньо невтішними, був, на жаль, значний збиток, були невтішні операційні результати, скорочувався видобуток.

Але завданням уряду, фактично національним завданням для НАК є якраз вирішення проблем, збільшення власного видобутку газу (для цього у структурі НАК є "Укргазвидобування", яке ми збираємось розвивати)", - сказав Вітренко.

За його словами, також серед завдань - щоб "Нафтогаз" "повернувся до позитивної тенденції, яку спостерігали, починаючи з 2015 року, коли "Нафтогаз" перетворився на прибуткову компанію".

"На жаль, в минулому році "Нафтогаз" став збитковим, певною мірою, несподівано для уряду, який ще наприкінці минулого року затверджував фінансовий план зі значним прибутком.

На жаль, "Нафогаз" показав збиток, підтверджений міжнародними фінансовими аудитами, у сумі понад 19 млрд грн. Завдання, яке ставило уряд, ставила Україна - покращити результати роботи, і я розраховую на те, що вже цього року ми продемонструємо зовсім інші, позитивні результати", - додав він.

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Нагадуємо:

Кабмін призначив з 29 квітня в.о. міністра енергетики Юрія Вітренка головою правління "Нафтогазу".

Кабінет міністрів звільнив Андрія Коболєва з посади голови правління НАК "Нафтогаз України". Крім того, уряд припинив повноваження незалежних членів Наглядової ради НАК "Нафтогаз України", представників держави у наглядовій раді НАК "Нафтогаз України".

Водночас, нинішніх незалежних членів Наглядової ради НАК та представників держави у Наглядовій раді було переобрано в такому самому складі.

Коболєв написав у Facebook, що дізнався про своє "звільнення" зі ЗМІ та заяви про відставку не писав.

У НАК "Нафтогаз Україна" відреагували на звільнення голови правління Андрія Коболєва – назвали рішення "юридичною маніпуляцією", адже подання щодо призначення або звільнення голови правління належать до виключної компетенції наглядової ради.

Група Нафтогаз за 2020 рік отримала збиток у 19 мільярдів гривень внаслідок низького попиту та цін на газ, у 2019 році компанія отримала 2,6 млрд грн прибутку.

Посли країн Групи семи відреагували на рішення уряду про звільнення голови правління і наглядової ради НАК "Нафтогаз України" Андрія Коболєва.

В США, коментуючи останні зміни в керівництві НАК "Нафтогаз України", заявили, що від дотримання принципів корпоративного управління, прозорість та доброчесність у призначенні персоналу в енергетичному секторі залежить довіра до України.

Андрій Коболєв, якого 28 квітня Кабмін звільнив з посади голови "Нафтогазу", заявив, що урядовці "зараз ставлять хрест на реформі корпоративного управління".

Андрій Коболєв, якого 28 квітня уряд звільнив з посади голови правління "Нафтогазу", має намір оскаржувати спосіб свого звільнення.

Економічна правда