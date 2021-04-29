Коболєв про рішення Кабміну: Вони ставлять хрест на реформі корпоративного управління

Андрій Коболєв, якого 28 квітня Кабмін звільнив з посади голови "Нафтогазу", заявив, що урядовці "зараз ставлять хрест на реформі корпоративного управління".

Про це він написав у Facebook.

"У мене, безперечно, є претензії до вчорашніх рішень уряду. Не в частині мого звільнення, а в тому, що вони зараз ставлять хрест на реформі корпоративного управління.

З 2014 року Україна твердо вирішила, що на державній власності має заробляти держава і українці, а не наближені до грошових потоків політики. Одне вчорашнє рішення уряду відправляє у смітник всі напрацювання. І проти цього ми ще готові повоювати", - підкреслив він.

За словами Коболєва, він "не має наміру влаштовувати цирк та підставляти під удар Нафтогаз".

"Зараз основне завдання команди - зберегти динаміку роботи, яка встановилася в нас протягом останнього часу, і забезпечити розвиток видобутку, роздрібного бізнесу та інших стратегічних напрямів групи.

Я залишаю ключі від кабінету Юрію Вітренку. Остання приємність, яку дозволив собі як очільник Нафтогазу, - підписав рішення про початок сейсмічних робіт на Чорноморському шельфі. Далі буде", - додав він.

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Нагадуємо:

Кабмін призначив з 29 квітня в.о. міністра енергетики Юрія Вітренка головою правління "Нафтогазу".

Кабінет міністрів звільнив Андрія Коболєва з посади голови правління НАК "Нафтогаз України". Крім того, уряд припинив повноваження незалежних членів Наглядової ради НАК "Нафтогаз України", представників держави у наглядовій раді НАК "Нафтогаз України".

Водночас, нинішніх незалежних членів Наглядової ради НАК та представників держави у Наглядовій раді було переобрано в такому самому складі.

Коболєв написав у Facebook, що дізнався про своє "звільнення" зі ЗМІ та заяви про відставку не писав.

У НАК "Нафтогаз Україна" відреагували на звільнення голови правління Андрія Коболєва – назвали рішення "юридичною маніпуляцією", адже подання щодо призначення або звільнення голови правління належать до виключної компетенції наглядової ради.

Група Нафтогаз за 2020 рік отримала збиток у 19 мільярдів гривень внаслідок низького попиту та цін на газ, у 2019 році компанія отримала 2,6 млрд грн прибутку.

Посли країн Групи семи відреагували на рішення уряду про звільнення голови правління і наглядової ради НАК "Нафтогаз України" Андрія Коболєва.

В США, коментуючи останні зміни в керівництві НАК "Нафтогаз України", заявили, що від дотримання принципів корпоративного управління, прозорість та доброчесність у призначенні персоналу в енергетичному секторі залежить довіра до України.

Економічна правда