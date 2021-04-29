Коболєв оскаржить спосіб свого звільнення з "Нафтогазу"

Андрій Коболєв, якого 28 квітня уряд звільнив з посади голови правління "Нафтогазу", має намір оскаржувати спосіб свого звільнення.

Про це повідомляють прес-служба "Нафтогазу" у Facebook та сам Коболєв у Facebook.

"Голова правління НАК "Нафтогаз України" Андрій Коболєв подякував колективу групи за сім років спільної роботи над впровадженням реформ в нафтогазовому секторі.

Він зазначив, що незважаючи на маніпулятивність вчорашніх кадрових рішень Кабінету Міністрів України, вони набули чинності. Андрій Володимирович має намір оскаржувати своє звільнення, проте підкреслив, що ці процеси жодним чином не вплинуть на роботу групи", - заявили у прес-службі компанії.

Зазначається, що Коболєв попросив правління та директорів дивізіонів і функцій групи "максимально зберегти високі стандарти роботи та продовжити розпочаті проекти та ініціативи".

Водночас сам Коболєв написав у Facebook, що у нього "є претензії до вчорашніх рішень уряду".

"Не в частині мого звільнення, а в тому, що вони зараз ставлять хрест на реформі корпоративного управління.

З 2014 року Україна твердо вирішила, що на державній власності має заробляти держава і українці, а не наближені до грошових потоків політики", - заявив він.

За його словами, "вчорашнє рішення уряду відправляє у смітник всі напрацювання, і проти цього ми ще готові повоювати".

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Нагадуємо:

Кабмін призначив з 29 квітня в.о. міністра енергетики Юрія Вітренка головою правління "Нафтогазу".

Кабінет міністрів звільнив Андрія Коболєва з посади голови правління НАК "Нафтогаз України". Крім того, уряд припинив повноваження незалежних членів Наглядової ради НАК "Нафтогаз України", представників держави у наглядовій раді НАК "Нафтогаз України".

Водночас, нинішніх незалежних членів Наглядової ради НАК та представників держави у Наглядовій раді було переобрано в такому самому складі.

Коболєв написав у Facebook, що дізнався про своє "звільнення" зі ЗМІ та заяви про відставку не писав.

У НАК "Нафтогаз Україна" відреагували на звільнення голови правління Андрія Коболєва – назвали рішення "юридичною маніпуляцією", адже подання щодо призначення або звільнення голови правління належать до виключної компетенції наглядової ради.

Група Нафтогаз за 2020 рік отримала збиток у 19 мільярдів гривень внаслідок низького попиту та цін на газ, у 2019 році компанія отримала 2,6 млрд грн прибутку.

Посли країн Групи семи відреагували на рішення уряду про звільнення голови правління і наглядової ради НАК "Нафтогаз України" Андрія Коболєва.

В США, коментуючи останні зміни в керівництві НАК "Нафтогаз України", заявили, що від дотримання принципів корпоративного управління, прозорість та доброчесність у призначенні персоналу в енергетичному секторі залежить довіра до України.

Андрій Коболєв, якого 28 квітня Кабмін звільнив з посади голови "Нафтогазу", заявив, що урядовці "зараз ставлять хрест на реформі корпоративного управління".

Економічна правда