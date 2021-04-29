Новини 29 квітня: "переворот" у Нафтогазі, новий міністр енергетики

Про міністра енергетики. Верховна Рада підтримала кандидатуру Германа Галущенка на посаду міністра енергетики – він став першим постійним міністром за понад рік роботи уряду Дениса Шмигаля.

Галущенко заявив, що існує реальна можливість зменшити високі тарифи на електроенергію та газ для незаможних людей.

Про Нафтогаз. Новий голова правління "Нафтогазу" Юрій Вітренко, що очолити НАК йому запропонували президент Володимир Зеленський та прем'єр Денис Шмигаль.

Андрій Коболєв, якого 28 квітня Кабмін звільнив з посади голови "Нафтогазу", заявив, що урядовці "зараз ставлять хрест на реформі корпоративного управління".

Про Мінагро. Президент Володимир Зеленський підписав закон про зміни до держбюджету-2021 щодо фінансування Міністерства аграрної політики та продовольства.

Про іпотеку. Верховна Рада прийняла законопроєкт, яким на виконання програми "Доступної іпотеки" Державну іпотечну установу приєднають до Української фінансової житлової компанії та випустять держоблігацій на 20 млрд грн.

Ексклюзив ЕП

Переворот у "Нафтогазі": чи(м) кращий Вітренко за Коболєва?

Напередодні відбулася серія неочікуваних кадрових змін на енергетичному ринку, яка ознаменувалася заміною Андрія Коболєва в "Нафтогазі" на його опонента Юрія Вітренка. Що сталося та хто від цього виграє?