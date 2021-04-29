Галущенко вважає, що зменшити тарифи на електроенергію і газ для населення можливо
Новопризначений міністр енергетики Герман Галущенко заявив, що існує реальна можливість зменшити високі тарифи на електроенергію та газ для незаможних людей.
Про це він сказав пд час виступу у Раді, передає прес-служба міністерства.
"Тарифи на електроенергію та газ потрібно не збільшувати, а шукати шляхи, як їх зменшити для вразливих верств населення. І насправді для цього є можливості та ресурси, причому робити це можливо ринковими методами, не адміністративними. Саме такі можливості є всередині ринків", - заявив Галущенко.
За його словами, ринок енергетичних послуг не має бути грою з нульовою сумою, коли один учасник енергогенерації виживає за рахунок знищення іншого, а також коли спекуляції з цінами виймають останні гроші з кишень пересічних громадян.
Нагадаємо:
Верховна Рада 29 квітня підтримала кандидатуру Германа Галущенка на посаду міністра енергетики України – він став першим постійним міністром за понад рік роботи уряду Дениса Шмигаля.
Галущенко обіймав посаду віцепрезидента НАЕК "Енергоатом" з травня 2020 року.
Комітет з питань енергетики та ЖКП підтримав кандидатуру Германа Галущенка на посаду міністра енергетики за подання прем’єр-міністра Дениса Шмигаля.
Міненерго представить до 1 липня 2021 року нову модель спеціальних зобов'язань (ПСО) щодо забезпечення електроенергією населення.
Економічна правда
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