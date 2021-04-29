Видатки на 6,8 мільярдів: Зеленський підписав закон про фінансування Мінагрополітики

Президент Володимир Зеленський підписав закон про зміни до держбюджету-2021 щодо фінансування Міністерства аграрної політики та продовольства.

Про це повідомляє Офіс президента.

"У грудні 2020 року парламент призначив Романа Лещенка міністром аграрної політики та продовольства, а Кабінет Міністрів скасував рішення про приєднання Міністерства аграрної політики та продовольства до Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства.

Щоб забезпечити фінансування міністерства, закон, що його підписав президент, вносить зміни до державного бюджету на 2021 рік і встановлює видатки Мінагрополітики в розмірі 6,8 млрд грн", - поячнили в ОП.

Відповідно, зменшуються видатки Мінекономіки на 6,4 млрд грн та Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів - на 434 млн грн.

Від Мінекономіки до Мінагрополітики перерозподіляються обсяги надання та повернення кредитів фермерським господарствам у сумі 50 млн грн.

"Такий перерозподіл коштів дасть змогу забезпечити діяльність Міністерства аграрної політики та продовольства України.

Крім того, на 10 млн грн збільшено видатки Міністерству культури та інформаційної політики України за рахунок зменшення на відповідну суму видатків Державному агентству України з управління зоною відчуження", - йдеться у повідомленні.

Крім цього, Кабмін за місяць з дня набрання чинності законом має забезпечити передачу будівлі за адресою: вулиця Хрещатик, 24 у Києві Міністерству аграрної політики та продовольства.

Нагадаємо:

Верховна Рада на засіданні 15 квітня ухвалила в цілому закон, яким розблокувала роботу Міністерства агрополітики та спрямувала до нього 6,86 млрд грн.

Економічна правда