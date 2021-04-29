Коболєв: Я не вважаю, що рішення Кабміну було легітимним

Ухваливши рішення про зміну голови правління "Нафтогазу" без подання наглядової ради, Кабмін нівелював його роль у всіх державних компаніях.

Про це заявив екс-голова "Нафтогазу" Андрій Коболєв в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна".

"Я не вважаю, що рішення Кабінету міністрів було легітимним. Я вважаю, що це рішення ставить хрест на корпоративній реформі.

Це важливо не тільки для "Нафтогазу", або для мене персонально, це важливо для всієї системи корпоративного управління, яка будувалася останні сім років", - сказав Коболєв.

За його словами, ухвалене 28 квітня рішення буде мати дуже серйозні наслідки для динаміки відносин в органах корпоративного управління всіх інших компаній, тому його необхідно оскаржити.

"Фактично цим рішенням акціонер в особі Кабінету міністрів зробив певним чином безпрецедентну річ - він де-факто сказав усім керівникам державних підприємств: "Наглядова рада більше не важлива.

Не важливо, що вони думають, оскільки вас оцінюю і призначаю-звільняю я. Якщо ця історія залишиться в поточному стані - це значить, що наглядова рада для менеджменту будь-якої компанії тепер ніхто", - підкреслив Коболєв.

"Акціонер не повинен підміняти роль наглядової ради при оцінці керівництва компанії.

Якщо акціонер чимось не задоволений, то він в такій ситуації першим кроком повинен замінити наглядову раду, а потім нова рада визначить, що в компанії правильно, а що ні", - резюмував він.

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Нагадуємо:

Кабмін призначив з 29 квітня в.о. міністра енергетики Юрія Вітренка головою правління "Нафтогазу".

Кабінет міністрів звільнив Андрія Коболєва з посади голови правління НАК "Нафтогаз України". Крім того, уряд припинив повноваження незалежних членів Наглядової ради НАК "Нафтогаз України", представників держави у наглядовій раді НАК "Нафтогаз України".

Водночас, нинішніх незалежних членів Наглядової ради НАК та представників держави у Наглядовій раді було переобрано в такому самому складі.

Коболєв написав у Facebook, що дізнався про своє "звільнення" зі ЗМІ та заяви про відставку не писав.

У НАК "Нафтогаз Україна" відреагували на звільнення голови правління Андрія Коболєва – назвали рішення "юридичною маніпуляцією", адже подання щодо призначення або звільнення голови правління належать до виключної компетенції наглядової ради.

Група Нафтогаз за 2020 рік отримала збиток у 19 мільярдів гривень внаслідок низького попиту та цін на газ, у 2019 році компанія отримала 2,6 млрд грн прибутку.

Посли країн Групи семи відреагували на рішення уряду про звільнення голови правління і наглядової ради НАК "Нафтогаз України" Андрія Коболєва.

В США, коментуючи останні зміни в керівництві НАК "Нафтогаз України", заявили, що від дотримання принципів корпоративного управління, прозорість та доброчесність у призначенні персоналу в енергетичному секторі залежить довіра до України.

Андрій Коболєв, якого 28 квітня Кабмін звільнив з посади голови "Нафтогазу", заявив, що урядовці "зараз ставлять хрест на реформі корпоративного управління".

Андрій Коболєв, якого 28 квітня уряд звільнив з посади голови правління "Нафтогазу", має намір оскаржувати спосіб свого звільнення.