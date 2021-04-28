Новини 28 квітня: звільнення Коболєва з "Нафтогазу", земля перейде "на місця"

Про "зелені борги": Мін'юст отримав повідомлення про арбітраж від імені компанії "Modus Energy International B.V." проти держави Україна у зв’язку з порушенням (на думку позивача) договору до Енергетичної хартії (1994).

Про субсидії: З 1 травня всі 100% українців, які отримують субсидію, будуть отримувати її живими грошима, також вводяться деякі нові правила щодо тих, кому субсидії призначатись не будуть.

Про "Нафтогаз": Кабінет міністрів звільнив Андрія Коболєва з посади голови правління НАК "Нафтогаз України".

Натомість, компанію очолив в.о. міністра енергетики Юрій Вітренко.

У НАК "Нафтогаз Україна" відреагували на звільнення голови правління Андрія Коболєва – назвали рішення "юридичною маніпуляцією", адже подання щодо призначення або звільнення голови правління належать до виключної компетенції наглядової ради

Про земельну реформу: Верховна Рада на засіданні 28 квітня у другому читанні та в цілому ухвалила закон №2194 щодо проведення земельної децентралізації – він є ключовим для проведення земельної реформи

Про зарплати: У березні 2021 року реальна зарплата в Україні проти березня 2020 року зросла на 9,5%, порівняно з лютим 2021 року - зросла на 6,7%.

Ексклюзиви ЕП:

Безголовий Приватбанк: що загрожує банку без керівника та як його призначити

Через три місяці Приватбанк повинен очолити новий голова правління, а конкурс на керівника досі заблокований. Чому так сталося та як повинен відбуватися такий відбір?

Вісім больових точок "Більшовика": чому державі буде непросто продати 35 гектарів на Шулявці

Близько двох місяців лишилося до запуску продажу столичного легендарного заводу, головним активом якого є 35 гектарів землі в центрі Києва. Які ризики чекають на майбутніх власників об'єкта?