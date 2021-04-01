Завершився термін дії постанови уряду про обмеження ціни на газ

31 березня завершився термін дії постанови від 18 січня 2021 року, якою уряд запровадив граничну ціну на газ для населення в 6,99 грн за кубометр (із 1 лютого по 31 березня 2021 року).

З 1 квітня ціна для побутових споживачів має повернутися до ринкового рівня.

Газопостачальні компанії почали публікувати свої тарифи на квітень – проте чимало компаній залишили ціну на тому ж рівні. Водночас, 5 компаній оприлюднили ціни вище за березневий тариф.

Зокрема, найнижчі ціни у квітні будуть у "Нафтогазі" – 6,86 грн/кубометр, стільки ж проситиме компанія "Галнафтогаз". Два постачальники встановили тариф на рівні 6,75 грн/кубометр, одна – 6,88 грн/кубометр.

Чимало постачальників, зокрема регіональні газзбути, озвучили ціну в 6,99 грн за кубометр.

Найвищі ціни встановили "Маргаз" – 8,25 грн та "Азовгаз" – 8,85 грн за кубометр.

Газопостачальна компанія "Нафтогаз України" у квітні збереже ціну природного газу для населення на поточному рівні 6,86 грн/ кубометр, ціна газу у рамках постачальника "останньої надії" на квітень також збережеться на березневому рівні 6,99 грн/кубометр.

Нагадаємо:

Повернення до контролю над цінами на газ є не лише вкрай неефективним способом субсидування домогосподарств, але й призводить до зловживання ресурсами через корупцію і стримування впровадження енергоефективності, заявили в МВФ.

Повідомлялось, що Міненерго не планує подовжувати дію обмеження ціни на ринку газу у 6,99 гривень за кубометр, яке встановив Кабмін на лютий-березень для побутових і низки інших споживачів.

Нацкомісія з тарифів (НКРЕКП) схвалила постанову, якою пропонується запровадити річний тариф для постачальників з 01 травня 2021 року по 30 квітня 2022 року.

Річна ціна на газ для населення може почати діяти з 1 травня поточного року і діятиме по 30 квітня наступного року.

Прем'єр Денис Шмигаль заявив, що вже у другому кварталі цього року постачальники мають представити річні продукти.

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Економічна правда