Кабмін опублікував постанову про обмеження ціни на газ для населення

Уряд опублікував постанову №25 від 18 січня 2021 року, яка передбачає запровадження граничної ціни на газ для населення в 6,99 грн за кубометр із 1 лютого по 31 березня 2021 року.

Про це повідомляється на Урядовому порталі.

Зазначається, що Кабмін обмежив ціну на газ для населення шляхом розширення карантинної постанови №1236 від 9 грудня 2020 року.

Цю постанову розширили наступним абзацом: "Установити з 1 лютого 2021 року на період дії карантину, але не довше ніж до 31 березня 2021 року, граничну ціну на природний газ за договорами поставки між побутовими споживачами і постачальниками, в тому числі постачальником "останньої надії", на рівні 6 гривень 99 копійок за 1 куб. метр (з урахуванням ПДВ, плати за транспортування магістральними газопроводами до внутрішніх точках виходу з газотранспортної системи)" .

Крім цього, уряд, для встановлення граничної ціни на газ, вніс його до списку соціально значущих товарів, затверджених постановою №341 від 22 квітня 2020 року.

Також Кабмін розширив постанову №809 від 30 вересня 2015 року, яка затверджує порядок відбору постачальника "останньої надії", що зобов'язує його не перевищувати встановлену граничну ціну продажу газу.

Нагадуємо:

Кабінет міністрів встановив граничний розмір ціни на газ для побутових споживачів на рівні 6,99 гривні за кубічний метр.

Для споживачів, які мають контракти на постачання газу за ціною нижче 6,99 грн, тарифи не зміняться. Ціна постачальника останньої надії так само встановлена на рівні 6,99 гривні за кубометр.

Також міністри встановили граничний тариф на розподіл газу – він не перевищуватиме 1,79 грн за кубометр.

Міністр фінансів Сергій Марченко розповів, що у Міжнародному валютному фонді занепокоєні можливим державним регулюванням цін на газ в Україні, адже це може призвести до порушення взятих в рамках Меморандуму зобов’язань.

Раніше уряд провів зустріч з Міжнародним валютним фондом, прем’єр заявив про необхідність пошуку компромісу щодо тарифів на газ.

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Економічна правда