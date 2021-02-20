Милованов: МВФ мав би відповісти, чому повідомив про завершення роботи саме перед візитом до ОАЕ української делегації

Радник голови Офісу президенту Тимофій Милованов заявив, що Міжнародний валютний фонд мав би дати відповідь, чому повідомив про завершення роботи місії саме перед візитом до ОАЕ української делегації.

Про це він заявив в ефірі hromadske.

"Відповіді немає і, по суті, вони не мають її давати, але питання залишається відкритим — випадковість це чи ні", — підкреслив Милованов

За його словами, це повідомлення створило негативий фон для візиту президента та української делегації до Об’єднаних Арабських Еміратів.

"Нас десь обманули, але обманули тактично, поставили в складну ситуацію, коли ми прилетіли в Емірати з цією негативною новиною щодо місії, яку розтягнули російські ЗМІ, і це відчувалося в Еміратах", — сказав він.

Водночас він наголосив, що МВФ залишається стратегічним партнером України.

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