Новини 19 лютого: марсохід здійснив вдалу посадку, Bitcoin сягнув трильйона капіталізації

Про Марс: Марсохід американського космічного агентства NASA Perseverance (Наполегливість) здійснив вдалу посадку в північній півкулі Марса.

Про торгівлю: У 2020 році імпорт з Росії до України скоротився на 35%, а з країн СНД у цілому - на 29%.

Про технології: Супутниковий інтернет Starlink від SpaceX Ілона Маска може з’явитися в Україні наступного року, технологія доступна до передзамовлення.

Про Bitcoin: Ринкова вартість криптовалюти Bitcoin сягнула 956 мільярдів доларів, ціна пройшла позначку у 53 тисячі доларів та продовжує зростати.

Про Донбас: Внаслідок війни з Російською Федерацією економіки Донецької та Луганської областей втратили понад 50 млрд доларів за 2014-2018 роки, що становить близько 10% валового продукту України за ці 5 років.

Про Приватбанк: Приватбанк вимагає відводу судді Верховного Суду Сергія Погрібного у справі про оскарження ухвали про забезпечення позову компаній-нерезидентів, пов’язаних із братами Суркісами.

Про держпосади: Президент Володимир Зеленський повернув до парламенту закон "Про внесення змін до деяких законів щодо відновлення проведення конкурсів на зайняття посад державної служби та інших питань державної служби".

Пізніше прем'єр Денис Шмигаль і ОП заявили, що президент його ветував, оскільки документ обмежує виконання повноважень заступниками міністра, якщо посада міністра є вакантною.

Ексклюзиви ЕП:

Борщ, що підкорює ринки Європи, США та ОАЕ. Як миколаївський підприємець вивів українські консерви у світ

Миколаївський підприємець виготовляє та експортує органічну консервацію. З чого все почалося і як борщ, сало, часник у банках та інші консервовані продукти з України почали підкорювати світ.