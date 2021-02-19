Капіталізація Bitcoin наблизилась до трильйона доларів, новий ціновий рекорд

Ринкова вартість криптовалюти Bitcoin сягнула 956 мільярдів доларів, ціна пройшла позначку у 53 тисячі доларів та продовжує зростати.

Про це повідомляє Bloomberg, дані Coindesk.

Найбільш поширена криптовалюта від початку 2021 року додала у вартості 415 мільярдів та наближається до трильйона доларів капіталізації.

Станом на 17:29 за Києвом котирування Bitcoin перетнули позначку у 53 тисячі доларів та встановили новий рекорд у 53 553 доларів. Наразі ціна продовжує зростати.

Котирування Bitcoin coindesk

Нагадаємо:

Криптовалюта Bitcoin вночі 18 лютого вперше сягнула ціни у 52,6 тисячі доларів, після чого зафіксувалася на рівнях близько 52 тисяч.

На тлі новин про купівлю компанією винахідника Ілона Маска Tesla криптовалюти Bitcoin на 1,5 млрд доларів її вартість продовжує встановлювати нові рекорди.

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Економічна правда