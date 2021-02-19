У 2020 році імпорт з РФ до України скоротився на 35% – торгпред

У 2020 році імпорт з Росії до України скоротився на 35%, а з країн СНД у цілому - на 29%.

Про це у Facebook повідомив заступник Міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства - торговий представник України Тарас Качка.

"Загалом колись домінуюче в нашій торгівлі СНД має в структурі нашого імпорту 15,6%, а РФ - 8,4%. В експорті з України СНД має лише 12,1 відсоток (Росія відповідно - 5,5%).

Експорт в інші країни світу (поза СНД) був у 2020 році на рівні 99,9%. А імпорт скоротився на 6,2%", - додав Качка.

За його словами, ЄС є "якірним торговим партнером України" - на нього припадає 40,7% торгового обороту України, попри скорочення і імпорту (на 6,2%) і експорту (на 11,3%).

"Завдяки феноменальному росту експорту з України (на 98%), Китай має в структурі нашої торгівлі місце більше ніж весь СНД: 14,9% обігу, 14,5% експорту і 15,4% імпорту.

Частка США в нашій торгівлі лишилася незмінною: 3,8% обігу, 2,0% експорту і 5,5% імпорту", - зазначив торгпред.

"Хоч наш експорт до Туреччини і скоротився, але сальдо в торгівлі з нею лишилося позитивним. Частка Туреччини в торгівлі трошки зросла (на 0,2 відсоткових пункти) і склала 4,7% від усього обігу", - додав він.

Економічна правда