Справа Суркісів на 350 млн доларів: Приватбанк вимагає відводу судді Верховного суду

Приватбанк вимагає відводу судді Верховного Суду Сергія Погрібного у справі про оскарження ухвали про забезпечення позову компаній-нерезидентів, пов’язаних із братами Суркісами.

Про це повідомляє FinClub із посиланням на прес-службу банку.

Зазначається, що 8 вересня 2020 року Верховний Суд зупинив стягнення 350 млн доларів з Приватбанку на користь Суркісів. Таким чином було зупинено виконання сумнівної ухвали Печерського райсуду, направленої на фактичне стягнення з державного банку майже 10 млрд грн (350 млн дол).

Проте за ініціативи головуючого судді Погрібного до матеріалів справи було додано висновки Науково-консультативної ради при Верховному Суді, які зводяться до необхідності закриття Верховним Судом провадження та залишення в силі ухвали Печерського суду без надання оцінки щодо її законності.

У банку вважають, що суддя Погрібний не мав повноважень звертатися за наданням висновків щодо застосування норм права, оскільки приписами процесуального законодавства право на звернення до науковців надано виключно після передачі справи касаційним судом на розгляд палати, об'єднаної палати або Великої Палати Верховного Суду.

Підкреслюється, що справа на розгляд таких палат не передавалася, а раніше заявлене Приватбанком клопотання про передачу справи на розгляд Великої Палати Верховного Суду досі не вирішено.

Нагадаємо:

У грудні 2020 року у Приватбанку заявили, що вимагатимуть передачі справи компаній-нерезидентів, що належать братам Суркісам, на розгляд великої палати Верховного суду.

Печерський районний суд Києва 2 вересня задовольнив позов офшорних компаній братів Суркісів до державного ПриватБанку про обслуговування депозитів, конвертованих у капітал банку під час націоналізації, заборгованість за якими позивачі оцінюють у $350 млн (понад 9 млрд грн).

Приватбанк заявив, що таке рішення прийнято з порушенням норм процесуального законодавства та оскаржив це рішення в касаційному порядку. Верховний Суд зупинив виконання ухвали про забезпечення позову.

8 вересня 2020 року Верховний Суд зупинив стягнення 350 млн доларів з Приватбанку на користь Суркісів. Таким чином було зупинено виконання сумнівної ухвали Печерського райсуду, направленої на фактичне стягнення з державного банку майже 10 млрд грн (350 млн дол).

25 лютого Печерський районний суд зобов'язав Приватбанк заплатити депозити офшорним компаніям братів Суркісів на суму понад 200 млн доларів.

У лютому компанія Lumil Investments LLP і держвиконавець звернулися до Печерського райсуду Києва з проханням роз'яснити рішення цього суду від 9 лютого 2017 року про забезпечення позову пов'язаних з братами Суркісами компаній у справі про націоналізацію Приватбанку.

Рішенням НБУ в 2016 році Суркіси були визнані інсайдерами Приватбанку. НБУ вказував, що Ігор Суркіс і Коломойський – акціонери телеканалу "1+1", що свідчить про зв'язок Суркісів з Приватбанком.

У Ігоря Суркіса в Приватбанку на рахунку був 151 млн грн, у Поліни Ковалик (дружини Григорія Суркіса) – 514,1 млн грн, у Григорія Суркіса – 163,1 млн грн, Марини Суркіс (дочка Ігоря Суркіса) – 174,5 млн грн, Рахміля Суркіса (батько братів Суркісів) – 44,8 млн грн.

Сім'я Суркісів домагається в українських судах скасування рішення про визнання їх пов'язаними з банком особами.