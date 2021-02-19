Донбас через війну втратив близько 10% ВВП України за 5 років - дослідження

Внаслідок війни з Російською Федерацією економіки Донецької та Луганської областей втратили понад 50 млрд доларів за 2014-2018 роки, що становить близько 10% валового продукту України за ці 5 років.

Про це йдеться у дослідженні Центру економічної стратегії.

Через втрату територій, людей та активів, розрив ланцюжків вартості та міграцію населення недовироблена додана вартість регіону становить понад 50 млрд доларів (1,2 трлн грн) за 2014-2018 роки. З них 13,5 млрд доларів - лише за 2018 рік.

Як зазначають у Центрі, це близько 10% від ВВП, що Україна в цілому виробила за 5 років.

Водночас, як додають у дослідженні, "справжні втрати є набагато вищими, адже в цій оцінці не враховано втрати активів, що були зруйновані або зараз знаходяться на непідконтрольній Україні території, а також вплив економічної кризи, викликаної військовою агресією РФ".

У ЦЕС порівняли середні регіональні продукти у мирних регіонів України та окремо Донецької та Луганської областей у доларовому вимірі. Так, якби річна зміна ВРП Донецької та Луганської областей була в середньому така ж, як у інших регіонах України, то валовий регіональний продукт цих двох областей разом у 2018 році становив би 595 млрд грн, а не 227 млрд грн.

"Тобто втрати [у 2018 році] становили близько 367 млрд грн, або 13,5 млрд доларів", - підсумовують у ЦЕС.

Втрати Донецької та Луганської областей, 2013-2018 роки цес

Нагадаємо:

Раніше віце-прем'єр, міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков заявив, що втрати від окупації територій у Луганській і Донецькій областях наразі становлять 375 млрд грн без врахування вартості активів, а витрати на відновлення оцініють у понад 21 млрд доларів (584,6 млрд грн).

Економічна правда