Марсохід NASA Perseverance сів на Марсі

Марсохід американського космічного агентства NASA Perseverance (Наполегливість) здійснив вдалу посадку в північній півкулі Марса.

Джерело: NASA

Деталі: Марсохід NASA, який покинув Землю 30 липня минулого року, о 22:44 за київським часом здійснив вдалу посадку в 45-кілометровий кратер Єзеро на західній околиці рівнини Ісіди в північній півкулі Марса.

Сигнал про це за 11 хвилин 22 секунди подолав близько 200 мільйонів кілометрів та досяг Лабораторії реактивного руху NASA, яка розташована поблизу Лос-Анджелеса, США о 22:55.

Довідка: За понад 6 місяців польоту Perseverance подолав 470 мільйонів кілометрів.

U.S. Geological Survey склали інтерактивну карту місця посадки Perseverance. Це 45-кілометровий кратер Єзеро на західній околиці рівнини Ісіди в північній півкулі Марса. Вважається, що 3,5-3,9 мільярда років тому там розташовувалися дельта річки і озеро.

На борту ровера поміж наукових інструментів та моделі вертольота є три флешки з 11-ма мільйона імен жителів Землі, зокрема і 75 000 українців. Зареєструйтесь та відправте своє ім'я на Марс з наступною місією.

Марсохід Perseverance шукатиме ознаки існування в минулому Марса мікробіологічних форм життя. Зокрема, він збере зразки грунту, а також вивчатиме клімат і погоду на планеті.

NASA та Європейська космічна агенція планують у 2026 році запустити ще один марсохід, який має забрати пробірки зі зразками, які збере Perseverance та доставити їх на Землю.

На борту Perseverance є зразки матеріалів, з яких планують робити скафандри для висадки людей на поверхню Місяця і, в подальшому, Марса. Інженери перевірять, як на зразки вплине марсіанське середовище.

Повідомляється, що апарат укомплектований 23 спеціалізованими камерами, вдосконаленою навігаційною системою, екстремальною установкою, яка зможе зібрати зразки марсіанського повітря, а також - 2 мікрофонами, завдяки яким людство зможе вперше почути, як звучить Марс.

Також вперше у складі місії на Марс буде безпілотник – 1,8-кілограмовий міні-гелікоптер Ingenuity (Винахідливість).

Behold! @NASAPersevere 's first image after completing her #CountdownToMars : pic.twitter.com/pBFNk62zfi

До сих пір в рамках марсіанських місій не використовувалися апарати, здатні літати в атмосфері. За допомогою дрона планують відпрацювати технологію таких польотів.

Загальні витрати на створення марсохода і його запуск оцінюють в $ 2,1-2,7 мільярда.

Hello, world. My first look at my forever home. #CountdownToMars pic.twitter.com/dkM9jE9I6X