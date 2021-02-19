Фактор Вітренка: Шмигаль і ОП пояснили, чому Зеленський ветував закон про конкурси на держпосади

Прем'єр Денис Шмигаль і Офіс президента заявили, що законопроєкт про відновлення конкурсів на держслужбу ветував президент, оскільки документ обмежує виконання повноважень заступниками міністра, якщо посада міністра є вакантною.

Про це Шмигаль сказав під час години запитань до уряду у Верховній Раді.

"Вітренко Юрій Юрійович - перший заступник міністра енергетики, виконує обов'язки міністра енергетики.

Вчора було накладене вето на відповідний законопроект, який був прийнятий Радою і не дав можливості в.о. міністра енергетики управляти міністерством, зокрема, що дуже важливо, підписати річні бюджетні програми, а це означає, що виплата зарплат шахтарям стоїть під загрозою через ненаділення повноваженнями в.о. міністра енергетики або призначення міністра енергетики", - заявив Шмигаль.

"Це дуже важливе питання, його розв'язання знаходиться тут, в парламенті", - додав прем'єр.

"Ми безумовно і однозначно підтримуємо відновлення конкурсів на держслужбу і чекаємо відповідного переголосування або голосування закону в новій редакції. Ветування його відбулось через те, що некоректно були виписані повноваження в.о. міністрів на час відсутності міністра на посаді.

Тобто цей закон абсолютно не розблоковує роботу Міненергетики і залишає без можливості виплати зарплат всю енергетичну галузь", - підкреслив голова уряду.

Також Шмигаль запевнив, що "ніякі шахти шоково закриватись не будуть", за його словами, спільно з європейськими партнерами розроблена програма "справедливої трансформації вугільних регіонів до 2050, до 2070 року".

Водночас в Офісі президента пояснили, що президент Володимир Зеленський просить Раду вилучити із закону про відновлення проведення конкурсів на посади держслужби норми щодо обмеження виконання повноважень заступниками міністра, якщо посада міністра є вакантною.

"Глава держави повернув до парламенту цей закон з власними пропозиціями.

Президент підтримує необхідність відновлення конкурсів на посади державної служби, які були призупинені через обмежувальні заходи у зв'язку з поширенням коронавірусу.

Водночас Володимир Зеленський звертає увагу Верховної Ради, що положення, у яких ідеться про виконання першим заступником міністра чи заступниками міністра (у період, коли посада міністра є вакантною) лише окремих повноважень міністра, є неприйнятними, адже порушують конституційні норми щодо призначення за поданням прем’єр-міністра членів уряду", - пояснили в ОП.

"Якщо протягом тривалого часу народні депутати не призначають міністра - а таке не раз у нас бувало, - ці норми закону призведуть до паралічу діяльності всього міністерства. У країні, яка воює та бореться з коронакризою, коли рішення треба прийняти негайно, таке неприпустимо", - заявив Зеленський.

"Тому глава держави пропонує парламенту вилучити ці норми та розраховує на повну підтримку з боку народних депутатів", - заявили в ОП.

Водночас нардеп від "Слуги народу" Олександр Качура повідомив в Telegram, що Комітет з питань організації державної влади в позачерговому порядку у п'ятницю вранці розглянув вето президента з пропозиціями щодо законопроекту про державну службу.

"По всіх пропозиціях президента було прийнято рішення - схвалити і відправити в зал. З практично повною впевненістю можна сказати, що дані пропозиції будуть розглядатися сьогодні в залі Ради", - написав Качура.

Нагадаємо:

Президент Володимир Зеленський повернув до парламенту закон "Про внесення змін до деяких законів щодо відновлення проведення конкурсів на зайняття посад державної служби та інших питань державної служби".

Голова Офісу президента Андрій Єрмак заявив, що "з великою ймовірністю" буде успішна третя спроба голосування у Раді за призначення міністром енергетики Юрія Вітренка.

Юрія Вітренка, кандидатуру якого вже двічі виносили на голосування парламенту, спробують втретє призначити першим віцепрем'єром - міністром енергетики.

На засіданні Верховної Ради 28 січня Юрія Вітренка з другої спроби не призначили першим віцепрем’єром - міністром енергетики.

Комітет з питань енергетики та житлово-комунальних послуг підтримав кандидатуру Юрія Вітренка на посаду першого віцепрем’єра-міністра енергетики.

На засіданні 17 грудня Верховна Рада не підтримала призначення колишнього виконавчого директора "Нафтогазу" Юрія Вітренка на посаду першого віцепрем’єр-міністра – міністра енергетики.

Кабмін на позачерговому засіданні 21 грудня призначив Вітренка першим заступником міністра енергетики. На нього також поклали тимчасове виконання обов'язків міністра.

Президент Володимир Зеленський на засіданні фракції "Слуга народу" 25 січня просив підтримати Вітренка під час голосування в парламенті на посаду міністра енергетики, як найбільш незалежного кандидата.

Т.в.о. міністра енергетики Юрій Вітренко заявив, що наразі не має права підписувати накази свого відомства, за його словами, потрібно розширити управлінські повноваження в.о. міністра.

Економічна правда