Марченко про завершення роботи місії МВФ: В нас конструктивний діалог

Міністр фінансів Сергій Марченко відреагував на завершення роботи місії МВФ, заявивши, що діалог залишається конструктивним.

Про це він заяви у коментарі ЕП.

Також міністр зазначив, що за час віртуальної місії було чітко окреслені перелік питань, стосовно яких ведуться дискусії.

"Це питання у сферах антикорупційного законодавства, енергетики, розвитку фінансового сектору та подальшої фіскальної консолідації. Уряд має продуктивну співпрацю з Місією у цих питаннях, як і бачення щодо врегулювання питань, необхідних для отримання траншу за програмою Stand-by", - заявив Марченко.

Наразі пропозиції, в тому числі драфти законопроектів щодо питань, обговорених підчас місії, розглядаються МВФ. "Ми готові продовжувати це обговорення, коли представники фонду закінчать свій аналіз", - резюмував очільник Мінфіну.

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Нагадаємо:

Місія МВФ завершила роботу в Україні, зауваживши, що для завершення першого перегляду програми потрібен більший прогрес.

Міністр фінансів Сергій Марченко заявив, що робота місії МВФ в Україні продовжена на 7-10 днів, за його словами, надходження коштів від Фонду - "більше питання технічне".

Україна все ще може отримати транш від МВФ у 1 кварталі 2021 року попри запровадження держрегулювання цін на газ, проте більш консервативний сценарій передбачає отримання траншу у квітні-червні 2021 року, йдеться у прогнозі аналітиків Bank of America.

Раніше уряд провів зустріч з Міжнародним валютним фондом, прем’єр заявив про необхідність пошуку компромісу щодо тарифів на газ.

У Міжнародному валютному фонді занепокоєні можливим державним регулюванням цін на газ в Україні, адже це може призвести до порушення взятих в рамках Меморандуму зобов’язань.

Місія Міжнародного валютного фонду щодо першого перегляду програми Stand-by відновила свою роботу в Україні.

Прем'єр Денис Шмигаль заявив, що наступний транш МВФ "буде однозначно у наступному році", за прогнозами, у лютому-березні 2021 року.