Новини 29 січня: наступний транш від Євросоюзу, дефіцит держбюджету

Про транші: У Євросоюзі працюють над тим, аби Україна якнайшвидше отримала другу частину траншу на суму 600 мільйонів євро.

Про держбюджет: Доходи державного бюджету у 2020 році на 9 млрд грн перевищили план та становили 1,076 трлн грн, дефіцит держбюджету - 217,1 млрд грн.

Про "Роттердам+": Генпрокурор Ірина Венедіктова заявила, що "незважаючи на масу правових протиріч у діях детективів НАБУ і САП", вона ухвалила рішення провести службової перевірки прокурора САП Віталія Пономаренка, який двічі закривав справу "Роттердам+".

Про бізнес: Шведська компанія IKEA, найбільший в світі рітейлер меблів і товарів для дому, оголосила, що відкриває свій перший магазин в Україні 1 лютого - у київському Blockbuster Mall.

Про тарифи: Постачальники газу, які за рішенням Кабінету міністрів в лютому-березні 2021 року реалізовуватимуть газ для побутових за ціною не вище 6,99 грн, можуть отримати компенсацію за рахунок коштів всіх платників податків.

На засіданні Верховної Ради 29 січня депутати підтримали зміни до Держбюджету, що передбачають виділення 1,4 мільярда гривень компенсацій для громадян із електроопаленням

Про "Мотор Січ": Президент Володимир Зеленський своїм указом увів у дію рішення РНБО від 28 січня 2021 року, яке передбачає застосування спеціальних економічних санкцій проти китайських інвесторів "Мотор Січі".

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР) зафіксувала порушення законодавства з боку деяких акціонерів "Мотор Січ" через організацію зборів на акціонерному товаристві.

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