Новини 22 січня: розмитнення "євроблях", фондовий ринок в Україні

Про "євробляхи": Профільний комітет ВР рекомендував Раді прийняти за основу законопроєкти, які передбачають тимчасове встановлення максимальної ставки розмитнення авто, ввезених на територію України з порушенням митних правил ("євроблях") до кінця 2020 року, у 1000 євро.

Про фондовий ринок: Під час наради Офіс Національної інвестиційної ради при президентові запропонував створити Держфонд фондів і Національний інвестфонд з частками великих держкомпаній для проведення IPO (первинне розміщення акцій - ред.).

Голова Нацкомісії з цінних паперів розповів, що Україна на сьогодні посідає 120 місце з розвитку фінансового ринку серед 125 країн.

Про держбанки: Кредитну угоду у 30 мільйонів євро між Міжнародною фінансовою корпорацією (IFC) та державним "Укргазбанком" підпишуть 25 січня, вона передбачає можливість IFC стати акціонером фінустанови.

Про ЗМІ та корпорації: Компанія "Google" пригрозила Австралії відключенням інтернет-пошуку в разі, якщо австралійський парламент зобов'яже пошуковиків платити ЗМІ за публікацію посилань на їхні матеріали.

Про дороги: Прем'єр Денис Шмигаль заявив, що реалізацію першої концесійної дороги в Україні почнуть у 2021 році.

Про виробництво: У 2020 році промислове виробництво впало на 5,2%, але у грудні 2020-го вперше з травня 2019 року зафіксували ріст порівняно з аналогічним періодом минулого року - на 4,8%.

Про інвестиції: Показники чистих прямих іноземних інвестицій у кризовому 2020 році були найгіршими за останні 20 років, за підсумками року показник щонайкраще становитиме нуль.

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Мобільні оператори втратили мільярди через пандемію. Що тепер буде з тарифами?

Телекомунікаційний ринок недорахувався мільярдів гривень через коронавірус. Найбільші втрати – від надання послуг роумінгу. Як "Київстар", Vodafone та lifecell планують компенсувати недоотримані доходи і чи не позначиться це на тарифах.