Новини 15 січня: ціну на газ хочуть зафіксувати на рік, "маршруткам" готують кінець

Про річний тариф на газ. З метою пом’якшення коливань на ринку газу уряд хоче створити "річний газовий продукт" - фіксовану для споживачів ціну на рік.

Про "смерть" "маршруток". У Раді зареєстрували урядовий законопроєкт, яким встановлюються нові вимоги до маршрутчиків: транспорт має бути доступним для пасажирів з інвалідністю та мати трекери, а перевізники - зберігати право на пільговий проїзд.

Про санкції проти власника "Мотор Січі". Міністерство торгівлі США запровадило санкції проти китайської компанії Skyrizon - інвестора в ПАТ "Мотор Січ", заявивши, що вона загрожує національній безпеці США.

Про завод Ахметова. Верховний Суд не задовольнив касаційну скаргу Офісу великих платників податків ДПС та залишив без змін рішення судів, якими задовольнили позов ПрАТ "Дніпровський коксохімічний завод" і скасували штраф у розмірі 160 млн грн.

Про імпорт газу з РФ. Т.в.о. міністра енергетики Юрій Вітренко серед пропозицій щодо вирішення проблем на ринку газу запропонував, зокрема, розблокування транзиту газу з Середньої Азії та експорту газу "незалежними компаніями з Росії".

Про "віялові" відключення електроенергії. В "Укренерго" заявили, що попри прогнозоване різке похолодання до -17 градусів протягом 16-20 січня та брак вугілля на складах ТЕС і ТЕЦ, запровадження так званих "віялових відключень" електроенергії наразі не планується.

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