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Уряд хоче залишити "старі маршрутки" у минулому - законопроєкт

П'ятниця, 15 січня 2021, 13:02
 

У Раді зареєстрували урядовий законопроєкт, яким встановлюються нові вимоги до маршрутчиків: транспорт має бути доступним для пасажирів з інвалідністю та мати трекери, а перевізники - зберігати право на пільговий проїзд.

Про це повідомляє міністр інфраструктури Владислав Криклій, проєкт закону 4583

"Прийняття цього законопроєкту дасть можливість нарешті вимагати від перевізників якості та залишити в минулому старі та рoзвалені автобуси", - коментує запропоновані зміни міністр.

🚐 Кiнець старим маршруткам В Верховній Раді зареєстровано законопроєкт, мета якого закінчити зі старими маршрутками у...

Опубліковано Владислав Криклій - Міністр інфраструктури України Четвер, 14 січня 2021 р.

Він зазначає, що за його ухвалення конкурси на маршрути повинні будуть проводитися через ProZorro: "Це відкрита та прозора конкуренція, а конкуренція завжди підвищує якість".

Також, ціна за кілометри, що обслуговуються, визначатиметься центральним органом виконавчої влади. За словами Криклія, це дозволить вимагати від маршрутчиків встановлення трекерів та валідаторів для електронної оплати".

У законопроєкті йдеться також про рівний доступ до автомобільного транспорту для всіх: транспорт має бути пристосованими для перевезення пасажирів з інвалідністю та інших маломобільних груп, мати зовнішнє звукове інформування про номер і кінцеву зупинку маршруту, а також звукове та візуальне інформування всередині салону.

Економічна правда

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