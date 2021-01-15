Вітренко запропонував розблокувати експорт газу "незалежними компаніями" з РФ

Т.в.о. міністра енергетики Юрій Вітренко серед пропозицій щодо вирішення проблем на ринку газу запропонував, зокрема, розблокування транзиту газу з Середньої Азії та експорту газу "незалежними компаніями з Росії".

Про це він написав у Facebook.

Очільник Міненерго нагадав, що Кабмін встановить граничну ціну на газ для побутових споживачів (6,9 грн за кубічний метр), але, за його словами, це рішення матиме тимчасовий характер - на час карантинних заходів.

"Водночас нам потрібне стале вирішення проблем на ринку газу, про які я писав раніше - зловживання домінуючим становищем, захист не тільки від енергетичної бідності, а від інших аспектів вразливості споживачів тощо", - додав він.

Серед таких шляхів вирішення проблеми в.о міністра, зокрема, назвав розвиток енергоефективності, збільшення власного видобутку газу (із залученням міжнародних інвесторів) і "нормальну біржову торгівлю газом в Україні".

Також він серед "системних рішень" щодо вирішення проблем на ринку газу назвав розблокування транзиту газу з Середньої Азії, експорту газу незалежними компаніями з Росії і перенесення точок передачі газу європейським покупцям Газпромівського газу.

"Це теж практично автоматично суттєво знизить ціну на газ на оптовому ринку (до рівня експортного паритету). Реалістично, юридичні можливості для тиску на Газпром щодо цих питань є тільки у Нафтогазу.

Таку можливість дав новий контракт, який ми підписали у грудні 2019 року. На жаль, пройшов рік, а ми поки не побачили навіть скарги в антимонопольний орган Європейського союзу та/або звернення в міжнародний арбітраж. Думаємо над тим, як цю ситуацію змінити", - зазначив Вітренко.

"Експорт газу незалежними компаніями з Росії" - це експорт газу компаніями, незалежними від Газпрому, які видобувають газ в РФ. Таких компаній багато, вони видобувають багато газу, серед них є великі європейські компанії. Такий експорт буде додатковим джерелом попиту на послуги транзиту через Україну в Європу, щоб потужності української ГТС замовляв не тільки Газпром.

Нафтогаз вимагає розблокувати такий експорт вже багато років. Якщо хтось "раптово" подумав, що це погано і непатріотично, то тоді вони мають вимагати заборони транзиту россійського газу через Україну і заборони імпорту газу російського походження в Україну", - пояснив в.о. міністра.

У своєму наступному пості Вітренко додав, що розблокування експорту газу незалежними компаніями з Росії означає що, "компанії, які є незалежними від Газпрому, і які видобувають газ в Росії, наприклад Shell, зможуть експортувати газ з Росії через газотранспортну систему Росії, оператором якої є Газпром".

"Що вони потім будуть робити з цим газом - їхня воля. Наприклад, вони можуть цей газ направити в Європу через Україну. Можуть продати іншим європейським компанії, наприклад провідним французьким чи німецьким компаніям, у яких купує газ Нафтогаз та інші українські компанії. До речі, Нафтогаз купував газ і у Shell.

Нагадаю, вже багато років, в тому числі за президентва Порошенка і прем’єрства Яценюка та Гройсмана, Нафтогаз та інші українські компанії на європейському ринку купують газ у європейських компаній, які, в свою чергу, купують газ у Газпрому", - додав він.

За його словами, проти розблокування експорту газу з РФ незалежними компаніями виступає Газпром.

"Якщо хтось пропонує відновити прямий імпорт українськими компаніями газу від Газпрому, або щоб державні компанії купували напряму імпортований газ з Росії, то пишіть, хто це пропонує, тому що ми таких пропозицій не робили", - запевнив Вітренко.