"Укренерго": "Віялові відключення" електроенергії наразі не плануються

В "Укренерго" заявили, що попри прогнозоване різке похолодання до -17 градусів протягом 16-20 січня та брак вугілля на складах ТЕС і ТЕЦ, запровадження так званих "віялових відключень" електроенергії наразі не планується.

Про це повідомляє прес-служба "Укренерго".

"Протягом 16-20 січня 2021 року за прогнозом очікується значне зниження середньодобової температури повітря по всій території України в середньому до -17°С. Ця обставина спричинює сезонне збільшення обсягів споживання електричної енергії, яке в пікові години доби може зростати на величину до 3000 МВт і загалом сягати 25 000 тис. МВт", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що для проходження "цього складного періоду" НЕК "Укренерго" визначило низку заходів для балансування енергосистеми і покриття додаткового навантаження в години ранкового та вечірнього максимумів споживання.

"Ключовими заходами є збільшення виробництва електроенергії на ГЕС та ГАЕС, а також підвищення рівня навантаження теплових електростанцій (ТЕС).

При цьому, зважаючи на те, що сьогодні на складах ТЕС та ТЕЦ запаси вугілля станом на 14 січня дорівнюють 688 тис т при мінімально необхідних 900 тис т, включення в роботу додаткових енергоблоків теплових електростанцій може бути здійснено на резервному паливі (газ, мазут)", - пояснили в "Укренерго".

"Зважаючи на появу в пресі публікацій щодо нібито можливості введення графіку аварійних відключень (так звані "віялові відключення"), повідомляємо, що такі заходи наразі не плануються", - наголосили у компанії.

У НЕК наполягають, що використання іншого інструменту - графіків обмеження потужності (ГОП) - "не має жодного відношення" до так званих "віялових відключень" і не передбачає відключення споживачів.

"Натомість він передбачає зниження потужності споживання окремих промислових підприємств, де це є можливим, без порушення їхніх технологічних процесів.

Застосування такого інструменту оператором системи передачі заздалегідь погоджується з Міністерством енергетики на випадок непередбачуваної втрати значного обсягу генерації в енергосистемі в період пікових навантажень. При цьому, виходячи з поточної ситуації в енергосистемі, введення таких графіків під час періоду низьких температур також не планується", - пояснили в компанії.

Раніше екснардеп Сергій Висоцький поширив у Facebook лист від "Укренерго" до в.о. міністра енергетики щодо погодження, за необхідності, застосування графіків обмеження споживання електричної потужності у зв'язку з можливим дефіцитом потужності в ОЕС України до 1700 МВт з 7:00 до 22:00 на період з 14 по 19 січня.

Нагадаємо:

Держслужба з НС попереджує, що 15-16 січня в Україні очікується значне зниження температури: вночі до 12-18° морозу, місцями в північних областях до 21° морозу, вдень до 10-16° морозу.

На складах українських ТЕС, станом на 12 січня 2021 року, знаходиться 621,8 тисяч тонн вугілля - це на 324 тис тонн менше необхідної норми та у 2,5 рази менше, ніж у відповідний період минулого року.

Економічна правда