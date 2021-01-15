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Завод Ахметова виграв у Податкової суд на 160 мільйонів

П'ятниця, 15 січня 2021, 12:55
 

Верховний Суд не задовольнив касаційну скаргу Офісу великих платників податків ДПС та залишив без змін рішення судів, якими задовольнили позов ПрАТ "Дніпровський коксохімічний завод" і скасували штраф у розмірі 160 млн грн.

Про це повідомляє Finbalance з посиланням на рішення суду від 5 січня 2021 року.

Зокрема, скасували рішення:

  • про нарахування штрафних санкцій в розмірі 40,99 млн грн;
  • про збільшення суми грошового зобов'язання з ПДВ із вироблених в Україні товарів (робіт, послуг) на 18,5 млн грн;
  • про зменшення суми бюджетного відшкодування з ПДВ на 103 млн грн;
  • про визначення податкового зобов'язання з ПДВ у розмірі 68,7 млн грн і застосування штрафних санкцій на 34,3 млн грн;
  • про зменшення розміру від'ємного значення суми ПДВ в розмірі 1,9 млн грн.

"Верховний Суд зауважив, що "відповідачем (ДПС - ред.)не доведено, що договірна ціна продажу позивачем власної продукції не відповідала рівню звичайних (ринкових) цін", - йдеться у повідомленні.

ПрАТ "Дніпровський коксохімічний завод" входить у холдинг "Метінвест" Ріната Ахметова і Вадима Новинського.

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суд Ахметов завод податки Податкова

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