Новини 9 грудня: локдаун запровадять у січні, Єврокомісія надала перший транш мільярдного кредиту
Про локдаун: Уряд запровадить посилений карантин з 8 по 24 січня 2021 року.
Про акції: Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку допустила до обігу в Україні акції шести компаній – Facebook, Tesla, Netflix, Microsoft Corporation, Visa та AMD.
Про "Північний потік": Нижня палата Конгресу проголосувала за прийняття оборонного бюджету США на 2021 рік, який включає посилення санкцій проти Північного потоку 2. Законопроект підтримали 289 із 431 членів Палати представників.
Про космос: За 1,3 секунди до запуску двигунів першого прототипу міжпланетного багаторазового космічного корабля компанії Ілона Маска Spacex Starship, який мав здійснити "стрибок" на 15 кілометрів, старт було автоматично скасовано.
Про карантин вихідного дня: У Мінекономіки заявили, що впровадження карантину "вихідного дня" у листопаді не матиме суттєвого впливу на економічні підсумки 2020 року - за оцінками відомства, втрати становлять 0,04 - 0,06 в.п. у розрахунку за рік.
Про інвестиції: Європейський інвестиційний банк та уряд України 9 грудня уклали 3 кредитні угоди на загальну суму 640 млн євро для реалізації пріоритетних проєктів у галузі інфраструктури та транспорту.
Про транші: Єврокомісія перерахувала Україні 600 млн євро макрофінансової допомоги - перший транш кредиту у розмірі 1,2 млрд євро.
Про інфляцію: У листопаді 2020 року ріст споживчих цін прискорився до 1,3% (із 1% у жовтні), у річному вимірі інфляція за підсумками листопада виросла до 3,8% (за підсумками жовтня було 2,6%).
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