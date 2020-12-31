Китайські інвестори та Ярославський скликають збори акціонерів "Мотор Січ"

Китайська компанія Skyrizon Aircraft Holdings Limited та ТОВ "МС-4" Олександра Ярославського скликають позачергові збори інвесторів "Мотор Січ" на 31 січня.

Про це повідомляє Інтерфакс-Україна.

В системі розкриття інформації Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР) зазначають, що на збори виносять питання зміни наглядової ради та затвердження статуту в новій редакції.

У повідомленні зазначено сайт проведення зборів mc-osa.com.ua, що наразі не працює. Також агентству не вдалось отримати коментарів щодо того, чому повна дата зборів зазначена 31 січня 2020 року.

Попередні збори акціонерів могли відбутися 29 квітня 2020 року, проте депозитарій відмовився скласти реєстр акціонерів.

Повідомляється, що Апеляційний суд Києва планує 11 січня 2021 року продовжити слухання клопотання про скасування арешту акцій "Мотор Січ".

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Нагадаємо:

Китайські інвестори ПАТ "Мотор Cіч" у грудні 2020 року направили українському уряду звернення в міжнародний арбітраж проти держави Україна.

Як повідомлялося, китайські компанії Skyrizon Aircraft і Xinwei Technology Group купують більше 50% акцій компанії "Мотор Січ". У разі отримання дозволу Антимонопольного комітету на покупку, інвестори зобов'язалися надати авіабудівної галузі України грантове фінансування на суму 100 млн доларів. Більше 25% акцій залишалися за "Укроборонпромом".

У грудні 2019-го президент АТ "Мотор Січ" В'ячеслав Богуслаєв підтвердив продаж акцій підприємства китайським компаніям. За його словами унікальні розробки ДП "Івченко-Прогрес", запатентовані як в Україні, так і в інших країнах, залишаться інтелектуальною власністю підприємства і не будуть продані разом з акціями АТ "Мотор Січ".

Уряд виступає за те, щоб стратегічні українські підприємства залишалися в Україні, розуміє важливість залучення інвесторів до "Мотор Січ", але йому "абсолютно не потрібні жодні посередники в пошуку інвесторів".

Дочірня компанія китайської Beijing Skyrizon та DCH Group українського бізнесмена Олександра Ярославського і її афільовані компанії 4 серпня спільно подали нову заяву в Антимонопольний комітет України про покупку акцій "Мотор Січ".

Президент групи DCH Олександр Ярославський заявив, що прокуратура наклала додатковий арешт на акції "Мотор Січ" після того, як китайські інвестори разом із DCH оголосили про спільну заявку в АМКУ про купівлю акцій, та поскаржився на тиск.

21 листопада 2019 року Антимонопольний комітет відклав винесення рішення про розгляд заявки.

Видання "The Wall Street Journal" із посиланням на джерела в американській адміністрації повідомляло, що США намагаються завадити придбанню китайською компанією українського заводу "Мотор Січ", адже це в рази підвищить оборонні позиції Китаю.