Кабмін призначив ще одного члена Комісії з регулювання азартних ігор

Кабмін на засіданні 23 грудня проголосував за призначення членом Комісії з регулювання азартних ігор Тетяни Кірієнко.

Про це повідомив у Telegram представник уряду у Верховній Раді Василь Мокан.

Кірієнко призначили шляхом укладення контракту про проходження державної служби на період дії карантину.

У листопаді міністр Кабінету міністрів Олег Немчінов назвав чотирьох переможців конкурсного відбору членів Комісії, які мали пройти спецперевірку перед призначенням.

Серед переможців конкурсу, яких назвав Немчінов, - і Тетяна Кірієнко.

Зазначалось, що вона працювала в МВС, Державній податковій інспекції та у Київській міській державній адміністрації, а також пройшла спеціальну підготовку в якості кандидата на посаду судді.

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Нагадуємо:

У листопаді Немчінов заявляв, що у Комісію з регулювання азартних ігор уже призначили 3 членів, потрібно ще двох.

Керівник Комісії по гральному бізнесу Іван Рудий розраховував, що цей ринок запрацює 15 грудня, але, за його словами, все залежить від того, коли Кабмін погоджує ліцензійні умови.

Кабмін на засіданні 28 жовтня призначив Івана Рудого головою Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей, а Євгена Гетьмана - членом Комісії.

На посаду голови Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей обрали Івана Рудого, а членами Комісії обрали Олену Водолажко та Євгена Гетьмана, на інші посади членів Комісії оголосили додатковий добір.

Антикорупційний комітет парламенту визнав, що законопроєкт №2713-д, який пропонує звільнити від податків виграші від азартних ігор та лотерей, та альтернативні до нього містять корупційні ризики.

Президент Володимир Зеленський підписав закон 2285-Д про державне регулювання грального бізнесу, не дивлячись на дві взаємовиключні норми про визначення органа-регулятора ринку.

Закон встановлює перелік видів діяльності у сфері азартних ігор, які дозволені в Україні. Зокрема, до нього входять азартні ігри в гральних закладах казино та онлайн, букмекерська діяльність у букмекерських пунктах і через інтернет, випуск та проведення лотерей, ігри в покер через інтернет.

У НАЗК повідомляли, що впровадження закону про гральний бізнес у чинній редакції призведе до появи корупційних схем під час отримання дозвільних документів і зробить неможливою чесну конкуренцію та прозорі правила діяльності у сфері азартних ігор.

Кабмін на засіданні 23 вересня прийняв постанову "Про Комісію з регулювання азартних ігор і лотерей".

Економічна правда