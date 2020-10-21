Кабмін обрав голову Комісії по гральному бізнесу

На посаду голови Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей обрали Івана Рудого, а членами Комісії призначили Олену Водолажко та Євгена Гетьмана, на інші посади членів Комісії оголосили додатковий добір.

Про це у Telegram-каналі повідомив міністр Кабінету міністрів Олег Немчінов.

"Іван Рудий обраний на посаду голови Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей. Він має досвід та знання у сфері менеджменту, міжнародних відносин та фінансів. Учасник бойових дій. Входив до складу національної збірної України на "Іграх Нескорених" в Нідерландах", - написав він.

За словами Немчінова, відповідно до пункту 20 Порядку призначення на посади держслужби на період дії карантину був проведений добір на вакантні посади голови та 6 членів Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей.

"Загалом взяти участь у доборі виявили бажання 378 осіб. До співбесіди було допущено 42 особи, з них 20 осіб подали документи на зайняття вакантної посади голови Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей та 32 особи на членів комісії. Деякі кандидати подавали документи одночасно на кілька вакансій", - додав міністр.

За результатами співбесід Олену Водолажко та Євгена Гетьмана призначили на посади членів Комісії.

"Олена Водолажко - професійний адвокат, член Асоціації правників України, має значний досвід роботи у державних органах, а також досвід співпраці з державними регуляторними органами щодо розробки та впровадження регуляторних актів.

Євген Гетьман має досвід у напрямі міжнародної співпраці, у тому числі з НАТО (координатор міжнародних проектів), досвід роботи у регуляторних органах та досвід керівництва комунальними та приватними підприємствами", - зазначив Немчінов.

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Нагадуємо:

Антикорупційний комітет парламенту визнав, що законопроєкт №2713-д, який пропонує звільнити від податків виграші від азартних ігор та лотерей, та альтернативні до нього містять корупційні ризики.

Президент Володимир Зеленський підписав закон 2285-Д про державне регулювання грального бізнесу, не дивлячись на дві взаємовиключні норми про визначення органа-регулятора ринку.

Закон встановлює перелік видів діяльності у сфері азартних ігор, які дозволені в Україні. Зокрема, до нього входять азартні ігри в гральних закладах казино та онлайн, букмекерська діяльність у букмекерських пунктах і через інтернет, випуск та проведення лотерей, ігри в покер через інтернет.

У НАЗК повідомляли, що впровадження закону про гральний бізнес у чинній редакції призведе до появи корупційних схем під час отримання дозвільних документів і зробить неможливою чесну конкуренцію та прозорі правила діяльності у сфері азартних ігор.

Кабмін на засіданні 23 вересня прийняв постанову "Про Комісію з регулювання азартних ігор і лотерей".

Економічна правда