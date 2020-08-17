Закон про азартні ігри вступив в силу: що далі

Президент підписав закон про гральний бізнес, а НАЗК заявляє, що він несе в собі значні корупційні ризики. Що він передбачає та з якими складнощами ще може зіткнутися ринок.

13 серпня 2020 року – дата, що знаменує успішне завершення довготривалого та суперечливого шляху Закону України "Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор" до прийняття та вступу в силу.

Починаючи з 2014 року протягом шести наступних років навколо "грального закону" було зламано немало списів – одні доводили, що гральним автоматам в Україні не місце, а надіям наблизитися до успіху Лас-Вегаса судилося розбитися на крутих скелях українських реалій.

Інші оперували цифрами, нагадуючи про розквіт тіньового, жодним чином не врегульованого ринку ігорного бізнесу, обсяг якого, за консолідованими оцінками експертів, "тягне" на 1 мільярд євро, з яких державна скарбниця України не отримує аж нічого.

Незважаючи на завершення баталій на користь принципу "не здатен перемогти – очолюй", розраховувати на мир та тишу поки не доводиться.

Напередодні Національне агентство з питань запобігання корупції випустило заяву про те, що текст документу несе в собі значні корупційні ризики через неузгодженості низки його положень.

Причини таких запеклих суперечок та триваючого спротиву беззаперечно зрозумілі. Гральний бізнес – це та сфера, де надзвичайно складно справедливо накреслити розмежувальну лінію між інтересами його власників та ризиками для гравців, які можуть потрапити в "азартну" залежність.

Тим не менше, заборона на азартні ігри та відсутність жодного закону зовсім не дорівнює відсутності азартних ігор як явища.

Наявність хай недосконалого, однак реально існуючого регулювання все ж краще ідеальних, але нереалізованих планів на нього. Тож що передбачає закон для ринку азартних ігор?

Вертикалі грального бізнесу

Закон легітимізує всі основні вертикалі грального бізнесу, серед яких казино та онлайн казино, букмекерська діяльність у букмекерських пунктах та онлайн, зали гральних автоматів та онлайн покер.

Отримати ліцензію на кожен із видів діяльності, за законом, може лише компанія, створена за українським правом.

Казино

Закон дозволяє відкривати казино виключно в готелях, які відповідають низці вимог.

Так, в столиці казино з’являться у п’ятизіркових готелях із кількістю номерів не менше 150. В інших містах операторам дозволяється розміщувати казино в чотирьох- та п’ятизіркових готелях, які мають 100 та більше номерів.

Казино дозволені також у заміських комплексах відпочинку площею не менше 10 тис квадратних метрів із п’ятизірковим готелем.

До того ж законодавець вирішив зробити своєрідний "хід конем" для розкриття потенціалу деяких територій країни та придумав так звану "спеціальну гральну зону". Всього таких зон буде 5, їх визначить уряд та знаходитимуться вони, зокрема, в регіонах України, розвиток яких необхідно стимулювати.

Також закон запроваджує інвестиційну ліцензію, яку можна отримати, побудувавши готель категорії 5 "зірок" з 200 номерами в Києві або 150 номерами в інших містах. В обмін на інвестиції в будівництво готелю та розвиток української інфраструктури оператор звільняється від плати за ліцензію, строк дії якої – 10 років.

Онлайн казино

Закон не висуває спеціальних вимог до приміщень оператора онлайн казино чи його фактичної присутності, крім того, що оператором може бути лише українська компанія.

Попередні версії містили норму, яка зобов’язувала операторів онлайн казино розміщувати сервери в Україні, однак до фінального тексту це правило не збереглося.

До того ж для усіх онлайн операторів казино передбачені деякі загальні вимоги, наприклад, наявність доменного імені в зоні .UA та веб-сайту, зареєстрованого в реєстрі, через який онлайн оператор казино веде свою діяльність. Loading...

Букмекерська діяльність

Букмекерська діяльність може здійснюватися як онлайн, так і офлайн через букмекерські пункти на підставі єдиної ліцензії.

Встановлені в законі вимоги до розміщення букмекерських пунктів досить суворі: у 3-5 зіркових готелях із номерним фондом від 50 номерів у Києві та від 25 номерів – в інших містах. Мінімальна площа букмекерського пункту – 50 квадратних метрів.

У зв’язку з описаними обмеженнями на розміщення букмекерських пунктів кількість бажаючих їх відкрити буде незначною. Водночас завдяки легалізації кількість регульованих онлайн-букмекерів повинна суттєво зрости.

Окремо закон передбачає ліцензію на відкриття одного букмекерського пункту на іподромі, де прийматимуть ставки на результати кінних перегонів.

Гральні автомати

Одна з найбільш суперечливих вертикалей азартних ігор – сумнозвісні "однорукі бандити" – гральні автомати, навколо яких гриміли чи не найзапекліші суперечки та до останнього лунали заклики не допускати масової гральної залежності населення, до якої може призвести їх легалізація.

Розміщувати гральні автомати можна в казино на підставі ліцензії на казино та в залах гральних автоматів на підставі окремої ліцензії.

Як і букмекерські пункти, зали гральних автоматів можуть знаходитися виключно в готелях категорії 3-5 "зірок" з 50 чи більше номерами в Києві, 25 номерами чи більше – в інших містах. Одна ліцензія дає право встановити 250 гральних автоматів.

Депутати передбачили низку обмежень на розташування залів гральних автоматів – вони заборонені в населених пунктах, де проживає менше 10 тис осіб, а також безпосередньо біля навчальних закладів, тобто на відстані меншій, ніж 500 метрів від них.

До того ж операторам заборонено використовувати гральні автомати, виготовлені раніше, ніж в 2019 році.

Онлайн покер

Відповідно до закону, ліцензії видаються лише на онлайн покер. Офлайн покер можливий в казино як одна з азартних ігор або у формі спортивного покеру, який не вважається азартною грою.

Ліцензійні платежі та податки

Вартість ліцензій

Вартість ліцензій стала однією з головних підстав для критики перших версій закону.

На зменшенні ліцензійних платежів активно наполягали міжнародні гравці на ринку азартних ігор.До них прислухалися – у фінальній версії документу ставки значно більш помірковані.

✔ Казино

Ліцензія на 5 років коштує 60 тисяч мінімальних зарплат – 283,4 млн грн за казино в Києві і 30 тисяч мінімальних зарплат – 141,7млн грн за казино в інших містах.

За гральне обладнання доведеться заплатити окремий щорічний внесок:

– 175 мінімалок (826,5 тис грн) за стіл з рулеткою

– 90 мінімалок (425 тис грн) за стіл без рулетки

– 6 мінімалок (28,3 тис грн) за гральний автомат

✔ Онлайн казино – 6,5 тисячі мінімалок (30,7 мільйона гривень) за п'ятирічну ліцензію

✔ Букмекерська діяльність – 30 тисяч мінімалок (141,7 млн грн) за п'ятирічну ліцензію. Плюс щорічно за кожен букмекерський пункт – 30 мінімалок (141,7 тис грн)

✔ Зали гральних автоматів – 7,5 тисячі мінімалок (35,4 млн грн) за п'ятирічну ліцензію. Плюс щорічно 6 мінімалок за кожен автомат (28,3 тис грн)

✔ Онлайн покер – 5 тисяч мінімалок (23,6 млн грн) за п'ятирічну ліцензію.

А що на практиці?

Здавалося б, про яку практику можна говорити, якщо повноцінно ринок азартних ігор в новій правовій парадигмі ще не запрацював? І все ж, відзначити деякі потенційні складнощі та недоліки можна вже зараз.

Лотереї

Лотереї були виключені зі сфери дії Закону до його фінальної версії, незважаючи на те, що перші проєкти передбачали єдине регулювання для всіх видів азартних ігор.

Лотереї залишилися підпорядковані дещо застарілому Закону "Про державні лотереї в Україні", хоч і з деякими правками, внесеними новим законом. Однак лотереї, як і раніше, не вважаються азартними іграми.

Така ситуація може зіграти злий жарт із ринком. Починаючи від банальної неможливості знайти гармонію між підходами, на яких базуються старий закон про лотереї і новий – про азартні ігри, закінчуючи тим, що чинне регулювання може не дозволити іноземним операторам лотерей зайти на український ринок.

Ліцензійні платежі на перехідний період

Закон передбачає, що до моменту запуску Державної системи онлайн-моніторингу платежі за ліцензії на онлайн казино, на букмекерську діяльність та на гральний автомат стягуються в потрійному розмірі.

Державна система онлайн-моніторингу – це спеціальне програмне забезпечення, покликане контролювати ринок азартних ігор у режимі реального часу. Її запуск запланований протягом двох років з моменту набрання чинності законом. Ще півроку оператори матимуть для того, щоб підключити своє обладнання до системи.

Однак є побоювання, що старт системи онлайн-моніторингу може пригальмувати на невизначений період часу. Якщо це станеться, підтримання ліцензій значно "вдарить по кишені" операторів.

Чи буде happy end

Спрогнозувати напевно, що буде з українським гральним бізнесом, не може ніхто. Проте як людина, яка більше шести років брала участь у створенні нового регулювання для українського ринку азартних ігор, дозволю собі висловити декілька припущень.

В "опануванні" українського ринку грального бізнесу вже зараз зацікавлена низка іноземних операторів, які звикли працювати, дотримуючись чітких міжнародних стандартів і правил.

Є величезна надія, що вони власним прикладом покажуть, як повинен діяти добросовісний гральний бізнес, створюючи на українському ринку зразкову ділову культуру і практику, та роблячи його більш прозорим і цивілізованим.

У будь-якому разі, ставки зроблені, лишилося побачити, як вони зіграють.

Аліна Плющ, партнер ЮФ Sayenko Kharenko

Автор дякує за допомогу в підготовці юристу Sayenko Kharenko Ярославі Чернищук