Підписаний закон про гральний бізнес не може бути реалізований – НАЗК

Впровадження закону про гральний бізнес у чинній редакції призведе до появи корупційних схем під час отримання дозвільних документів і зробить неможливою чесну конкуренцію та прозорі правила діяльності у сфері азартних ігор, також закон має 2 взаємовиключних положення.

Про це заявило Нацагентство з питань запобігань корупції у листі до президента Володимира Зеленського, передає прес-служба НАЗК.

"НАЗК наголосило, що попри те, що цей документ спрямований на зменшення корупції, він містить корупційні ризики та фактично не може бути реалізований, оскільки його положення суперечать одне одному", - наголосили у відомстві.

Зазначається, що НАЗК провело антикорупційну експертизу законопроєкту, виявивши понад два десятки суттєвих корупційних ризиків, серед яких:

процедура формування складу Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей суперечить Конституції, а необхідна кількість її членів для ухвалення рішень чітко не визначена;

широкі дискреційні повноваження Комісії (можливість діяти на власний розсуд) під час визначення переліку суб’єктів господарювання, що здійснюватимуть сертифікацію та інспектування грального обладнання, можуть призвести до суб’єктивних рішень її членів та формування корупційних практик;

запровадження нових дозволів без внесення змін до Закону України "Про перелік дозвільних документів у сфері господарської діяльності" може призвести до зловживань під час здійснення державного нагляду;

підстави для отримання та анулювання ліцензії на здійснення діяльності у сфері азартних ігор чітко не визначені. Через це Комісія зможе зловживати повноваженнями та надавати ліцензії обраним підприємствам;

процедура внесення плати за видачу ліцензії на здійснення діяльності у сфері азартних ігор є суперечливою, оскільки передбачає два варіанти її внесення, які виключають один одного. Застосовуючи ці взаємовиключні норми на власний розсуд, Комісія зможе "підігравати" потрібним учасникам ринку.

У НАЗК додали, що підписаний закон не може бути реалізований з огляду на наявність в його тексті двох взаємовиключних положень:

в одному положенні йдеться про те, що кандидатури для призначення на посади голови та членів Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей на розгляд Кабінету міністрів вносить прем’єр-міністр;

інше положення визначає, що відповідні кандидатури на розгляд Кабінету міністрів вносяться Комісією з питань вищого корпусу державної служби за результатами проведення конкурсу.

"НАЗК сподівається, що президент ініціює зміни, які дозволять усунути вказані корупційні ризики та зробити закон можливим для виконання", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо:

Президент Володимир Зеленський підписав закон 2285-Д про державне регулювання грального бізнесу, не дивлячись на дві взаємовиключні норми про визначення органа-регулятора ринку.

4 липня Верховна Рада ухвалила законопроєкт про державне регулювання грального бізнесу. Закон встановлює перелік видів діяльності у сфері азартних ігор, які дозволені в Україні. Зокрема, до нього входять азартні ігри в гральних закладах казино та онлайн, букмекерська діяльність у букмекерських пунктах і через інтернет, випуск та проведення лотерей, ігри в покер через інтернет.



21 липня Голова Верховної Ради відмовив нардепам виправити неузгодженість в правках в законі про гральний бізнес - у нинішньому вигляді закон не запрацює і до розгляду вето президента гральний бізнес легалізований не буде. Це очікується у вересні.

Близько 60% опитаних українців не підтримують рішення Верховної Ради про легалізацію грального бізнесу.

У фракції "Слуга народу" прогнозують, що для початку реальної роботи закладів грального бізнесу знадобиться від пів року до року.

Читайте детальніше: Зеленський і "гравці" зробили свої ставки: яким буде ринок азартних ігор в Україні

Гральний бізнес вивели з "тіні": 10 головних змін нового закону

Економічна правда