До комісії, яка буде регулювати діяльність, пов'язану з казино, лотереями і букмекерськими конторами, на конкурсі обрали трьох людей - голову і двох членів комісії, для повноцінної роботи держоргану потрібно п'ятеро.

Про це в програмі "Официальный разговор" на телеканалі "Дом" повідомив міністр Кабінету міністрів Олег Немчінов.

За його словами, голову і двох членів комісії відібрали із 42 претендентів.

"З людиною, котра очолила цю комісію (Іван Рудий - ред.), я познайомився онлайн. Я ще вживу її не бачив. Але це людина з бойовою біографією, учасник АТО, учасник "Ігор нескорених", людина, насамперед, із хорошою репутацією, з прекрасним знанням англійської мови, зі знанням законодавства. Також велику роль відіграє питання доброчесності", - розповів міністр.

Він додав, що у першому турі конкурсу було 340 заявок. Через пандемію коронавірусу процедуру змінили - співбесіди проводить міністр Кабінету міністрів дистанційно. Але коли Верховна Рада затвердить нові норми - конкурси відновляться.

Зараз проходить другий тур на вакантні місця. Немчінов зазначив, що за один тур не обрали необхідну кількість співробітників комісії, тому що велика відповідальність і високі корупційні ризики.

"Комісія з регулювання азартних ігор - це орган, якому доручили ліцензування, контроль і позбавлення ліцензій за порушення умов ведення грального бізнесу. Будуть створені територіальні підрозділи, які стежитимуть за виконанням закону", - сказав також міністр.

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Нагадуємо:

Керівник Комісії по гральному бізнесу Іван Рудий розраховує, що цей ринок запрацює 15 грудня, але, за його словами, все залежить від того, коли Кабмін погоджує ліцензійні умови.

Кабмін на засіданні 28 жовтня призначив Івана Рудого головою Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей, а Євгена Гетьмана - членом Комісії.

На посаду голови Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей обрали Івана Рудого, а членами Комісії обрали Олену Водолажко та Євгена Гетьмана, на інші посади членів Комісії оголосили додатковий добір.

Антикорупційний комітет парламенту визнав, що законопроєкт №2713-д, який пропонує звільнити від податків виграші від азартних ігор та лотерей, та альтернативні до нього містять корупційні ризики.

Президент Володимир Зеленський підписав закон 2285-Д про державне регулювання грального бізнесу, не дивлячись на дві взаємовиключні норми про визначення органа-регулятора ринку.

Закон встановлює перелік видів діяльності у сфері азартних ігор, які дозволені в Україні. Зокрема, до нього входять азартні ігри в гральних закладах казино та онлайн, букмекерська діяльність у букмекерських пунктах і через інтернет, випуск та проведення лотерей, ігри в покер через інтернет.

У НАЗК повідомляли, що впровадження закону про гральний бізнес у чинній редакції призведе до появи корупційних схем під час отримання дозвільних документів і зробить неможливою чесну конкуренцію та прозорі правила діяльності у сфері азартних ігор.

Кабмін на засіданні 23 вересня прийняв постанову "Про Комісію з регулювання азартних ігор і лотерей".

Економічна правда