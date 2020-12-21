8 тисяч: Більшість підприємців отримає держдопомогу ще до кінця року – нарада у Зеленського

В Україні 710 тисяч ФОПів і суб'єктів господарювання, які мають отримати одноразові виплати - здійснити це потрібно до 8 січня 2021 року, більшість підприємців отримає держдопомогу ще до кінця року.

Про це заявив президент Володимир Зеленський на селекторній нараді, передає Офіс президента.

"Початок року - це завжди вихідні у зв’язку зі святами. Ми всі знаємо, що державні установи працюють доволі повільно. У нас 710 тисяч ФОПів і суб’єктів господарювання, які мають отримати виплати. І здійснити це потрібно до 8 січня. Це один з пріоритетів для уряду", - сказав Зеленський.

За словами прем'єра Дениса Шмигаля, до 31 грудня триває прийом заявок на виплату одноразової матеріальної допомоги громадянам і бізнесу.

За його словами, 21 грудня розпочинається виплата матеріальної допомоги людям, діяльність яких буде обмежена в результаті посиленого карантину з 8 січня.

"До Пенсійного фонду вже передали кошти для 280 тисяч заявок. Сьогодні, згідно з постановою, перший день, коли ми починаємо виплати людям", - повідомив Шмигаль.

Водночас віце-прем'єр-міністр - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров зазначив, що щодня надходить по 40-50 тис заявок від фізичних осіб - підприємців та суб’єктів господарювання.

"Уряд сподівається, що більшість підприємців отримає фінансову підтримку у зв’язку з майбутнім локдауном, запланованим на 8-24 січня 2021 року, ще до кінця 2020-го", - йдеться у повідомленні.

Міністр фінансів Сергій Марченко додав, що виплати максимально здійснюватимуть до Нового року.

Нагадаємо:

За тиждень в "Дії" 283 595 українців оформили заявки на одноразові виплати для ФОПів та найманих працівників.

Фізособи-підприємці та наймані працівники з 14 грудня можуть подавати заявки на отримання одноразової матеріальної допомоги у розмірі 8 тисяч гривень.

14 грудня у Мінцифри повідомляли, що сервіс "Дія" може працювати зі збоями через надмірну кількість заявок на отримання фінансової допомоги, у Мінцифри просять зачекати.

Станом на 7:00 16 грудня "Дія" отримала 133 874 успішних заявок на виплати ФОПам і найманим працівникам одноразової допомоги у 8 тисяч гривень.

Подача документів по програмі виплати 8 тис грн ФОПам і найманим працівникам триває до 31 грудня 2020 року: хто звернеться до 21 грудня, отримає кошти до нового року, хто після 21-го - уже в новому році.

Верховна Рада ухвалила президентський законопроєкт № 4431, який передбачає виділення коштів із фонду протидії коронавірусу на підтримку бізнесу і українців у разі посилення карантинних обмежень.

Верховна Рада підтримала за основу та в цілому президентський законопроєкт №4430, який передбачає списання податкових боргів, звільнення від сплати єдиного соціального внеску та єдиного податку ФОП першої групи.

Верховна Рада прийняла законопроєкт президента Зеленського №4429 про одноразову фінансову допомогу для українців, що втратили частину доходів, та бізнесів, які змушені скорочувати видатки на працівників.

Міністерство охорони здоров'я не буде пропонувати запроваджувати локдаун до кінця року, але запропонує жорсткий карантин із перших чисел січня на три тижні.

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Економічна правда