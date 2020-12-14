"Дія" перевантажена через заявки на отримання матеріальної допомоги

Сервіс "Дія" може працювати зі збоями через надмірну кількість заявок на отримання фінансової допомоги, у Мінцифри просять зачекати.

Про це на брифінґу 14 грудня повідомив перший заступник міністра цифрової трансформації Олексій Вискуба.

Близько 11:00 ранку після активих публікацій у ЗМІ велика кількість людей відразу почали оформлювати допомогу, що спричинило надвисоке навантаження на систему.

"Відразу хочу зазначити, що подання заяви на отримання одноразової матеріальної допомоги доступне до 31 грудня, а, отже, всі українці, які мають право на отримання такої допомоги, точно зможуть скористатися цим сервісом і отримати допомогу", - зазначив Вискуба.

За його словами, у пікові години "Дія" сьогодні отримувала близько 1000 заявників у секунду. Для порівняння Вискуба навів дані у лютому, коли "Дію" щойно запустили - тоді заявок було 100.

Він попросив не намагатися отримати послугу саме сьогодні та нагадав, що громадяни мають ще понад як два тижні, аби подати заяву.

Нагадаємо:

Верховна Рада ухвалила президентський законопроєкт № 4431, який передбачає виділення коштів із фонду протидії коронавірусу на підтримку бізнесу і українців у разі посилення карантинних обмежень.

Верховна Рада підтримала за основу та в цілому президентський законопроєкт №4430, який передбачає списання податкових боргів, звільнення від сплати єдиного соціального внеску та єдиного податку ФОП першої групи.

Верховна Рада прийняла законопроєкт президента Зеленського №4429 про одноразову фінансову допомогу для українців, що втратили частину доходів, та бізнесів, які змушені скорочувати видатки на працівників.

Міністерство охорони здоров'я не буде пропонувати запроваджувати локдаун до кінця року, але запропонує жорсткий карантин із перших чисел січня на три тижні.

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Економічна правда