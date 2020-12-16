Петрашко про 8 тисяч ФОПам: Хто звернеться до 21 грудня, отримає кошти до кінця року

Подача документів по програмі виплати 8 тис грн ФОПам і найманим працівникам триває до 31 грудня 2020 року: хто звернеться до 21 грудня, отримає кошти до нового року, хто після 21-го - уже в новому році.

Про це в ефірі на каналі "1+1" заявив міністр економіки Ігор Петрашко, передає прес-служба відомства.

"Хочу закликати всіх подаватися на програми максимально швидко. Щодо 8 тисяч гривень подача документів до 31 грудня, тобто є час. Потрібно зареєструватися, виплати почнуться з 21 числа. Хто звернеться до 21-го, той кошти отримає до кінця року. Хто звернеться після 21-го – вже в новому році", - пояснив міністр.

За його словами, виплати отримають ті, основний КВЕД яких включений в перелік видів економічної діяльності, які можуть постраждати у зв'язку з посиленням карантину.

"ФОПи стали для нас, для України великою частиною економіки. Ми з розумінням ставимося до підприємців, завжди проводимо з ними консультації. Діалог проводимо у форматі зустрічей з асоціаціями, які представляють ФОПів", - запевнив він.

Нагадаємо:

Фізособи-підприємці та наймані працівники з 14 грудня можуть подавати заявки на отримання одноразової матеріальної допомоги у розмірі 8 тисяч гривень.

14 грудня у Мінцифри повідомляли, що сервіс "Дія" може працювати зі збоями через надмірну кількість заявок на отримання фінансової допомоги, у Мінцифри просять зачекати.

Станом на 7:00 16 грудня "Дія" отримала 133 874 успішних заявок на виплати ФОПам і найманим працівникам одноразової допомоги у 8 тисяч гривень.

Верховна Рада ухвалила президентський законопроєкт № 4431, який передбачає виділення коштів із фонду протидії коронавірусу на підтримку бізнесу і українців у разі посилення карантинних обмежень.

Верховна Рада підтримала за основу та в цілому президентський законопроєкт №4430, який передбачає списання податкових боргів, звільнення від сплати єдиного соціального внеску та єдиного податку ФОП першої групи.

Верховна Рада прийняла законопроєкт президента Зеленського №4429 про одноразову фінансову допомогу для українців, що втратили частину доходів, та бізнесів, які змушені скорочувати видатки на працівників.

Міністерство охорони здоров'я не буде пропонувати запроваджувати локдаун до кінця року, але запропонує жорсткий карантин із перших чисел січня на три тижні.

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Економічна правда