8 тисяч ФОПам і найманим працівникам: "Дія" уже отримала більше 130 тисяч заявок

Станом на 7:00 16 грудня "Дія" отримала 133 874 успішних заявок на виплати ФОПам і найманим працівникам одноразової допомоги у 8 тисяч гривень.

Про це повідомив у Telegram міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

"Мобільний додаток Дія - 108 545, портал - 25 329, всього на 7:00 - 133 874 успішних заявок.

Без черг, довідок, чисто авторизація і пару кліків. Мені здається, це найкраща подібна послуга в світі", - похвалився міністр.

Нагадаємо:

Фізособи-підприємці та наймані працівники з 14 грудня можуть подавати заявки на отримання одноразової матеріальної допомоги у розмірі 8 тисяч гривень.

14 грудня у Мінцифри повідомляли, що сервіс "Дія" може працювати зі збоями через надмірну кількість заявок на отримання фінансової допомоги, у Мінцифри просять зачекати.

Верховна Рада ухвалила президентський законопроєкт № 4431, який передбачає виділення коштів із фонду протидії коронавірусу на підтримку бізнесу і українців у разі посилення карантинних обмежень.

Верховна Рада підтримала за основу та в цілому президентський законопроєкт №4430, який передбачає списання податкових боргів, звільнення від сплати єдиного соціального внеску та єдиного податку ФОП першої групи.

Верховна Рада прийняла законопроєкт президента Зеленського №4429 про одноразову фінансову допомогу для українців, що втратили частину доходів, та бізнесів, які змушені скорочувати видатки на працівників.

Міністерство охорони здоров'я не буде пропонувати запроваджувати локдаун до кінця року, але запропонує жорсткий карантин із перших чисел січня на три тижні.

Читайте детальніше про прийняті закони: Три горішки від Зеленського: як президент пропонує рятувати український бізнес

Економічна правда