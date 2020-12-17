Новини 17 грудня: новий міністр АПК, непризначення Вітренка, зниження ПДВ для аграріїв

Про нового міністра АПК. Верховна Рада підтримала призначення голови Держгеокадастру Романа Лещенка міністром аграрної політики та продовольства України.

Про непризначення Вітренка. На засіданні 17 грудня Верховна Рада не підтримала призначення колишнього виконавчого директора "Нафтогазу" Юрія Вітренка на посаду першого віцепрем’єр-міністра - міністра енергетики.

Юрій Вітренко, призначення якого на посаду першого віце-прем'єра - міністра енергетики не підтримала Рада, побажав нардепам "знайти кращого кандидата, який зможе зробити нашу країну сильнішою".

Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що Верховна Рада зможе розглянути у січні питання призначення Юрія Вітренка першим віце-прем'єром - міністром енергетики.

Про зниження ПДВ для аграріїв. Верховна Рада підтримала у другому читанні та в цілому законопроєкт №3656, який, зокрема, передбачає зниження ставки ПДВ для певних сфер агросектору із 20% до 14%.

Прийнятий Радою законопроєкт №3656, який встановлює ставки ПДВ у розмірі 14% для низки товарів сільгосппродукції, суперечить принципам співпраці з МВФ та не відповідає положенням Угоди про асоціацію між Україною та ЄС.

Про облігації і Вітренка. Колишній виконавчий директор "Нафтогазу" Юрій Вітренко отримає держоблігацій на 4 мільйони доларів строком на 5 років в рамках "мирової" угоди з "Нафтогазом" щодо виплати йому премії.

Про "інвестнянь". Верховна Рада підтримала у другому читанні та в цілому законопроєкт №3760 "Про державну підтримку інвестиційних проєктів зі значними інвестиціями", поданий президентом Володимиром Зеленським.

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