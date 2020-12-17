"Мирова" між Вітренком та "Нафтогазом": ексдиректор отримає держоблігацій на 4 мільйони доларів

Колишній виконавчий директор "Нафтогазу" Юрій Вітренко отримає держоблігацій на 4 мільйони доларів строком на 5 років в рамках "мирової" угоди з "Нафтогазом" щодо виплати йому премії.

Про це ЕП стало відомо від співрозмовників в "Слузі народу" і самого Вітренка.

Раніше, у лютому 2020 року, Вітренко звертався з судовим позовом до Печерського суду щодо виплати премії за перемогу "Нафтогазу" у Стокгольмському арбітражі, де йдеться про виплату 94 мільйонів гривень.

Як зазначає джерело, наразі Вітренко претендує на отримання "трохи більше $4 млн", і це питання з позовом, буцімто, повинно бути вирішене до призначення, інакше у віце-прем’єра виникає конфлікт інтересів. Так, 15 грудня повідомлялось, що Юрій Вітренко може бути призначений Першим віцеперм’єр-міністром - міністром енергетики.

За словами співрозмовника, майбутній віце-прем’єр "не буде забирати ці кошти, а віддасть їх фактично державі в борг".

"Між Вітренком і "Нафтогазом" підписується договір подібний до мирової угоди, за яким перший відмовляється від позовних вимог і отримує за це державні облігації строком на 5 років.

Фактично виходить, що Вітренко уже передав в бюджет свою премію, в сплачених "Нафтогазом" дивідендах. Тепер же він за це отримає ОВДП, виплати за якими настають більше ніж через чотири роки. Він це пояснив і Разумкову на зустрічі, коли той почав натякати на конфлікт інтересів", – каже співрозмовник.

Сам Вітренко в розмові з УП підтвердив, що передбачається такий механізм, але відмовився прояснити деталі. 17 грудня на засіданні Комітету з питань енергетики під час спілкування депутатів із Вітренком, останній також підтвердив інформацію.

"Угода про врегулювання, яка укладається з "Нафтогазом", передбачає, що вони вже всі гроші, мою премію, направили в бюджет. Це було позавчора. Я отримую замість своїх грошей фактично довгострокові гривневі облігації", – відповів він на запитання депутатки Анни Скороход.

Історія із скандальними преміями почалась у травні 2018 року. Саме тоді Наглядова рада "Нафтогазу" вирішила преміювати 41 співробітника компанії за внесок в перемогу над "Газпромом" в Стокгольмському арбітражі. Сума винагороди передбачалась на рівні 1% суми виграшу в арбітражі ($4,6 млрд) – тобто $46,3 млн.

У 2018 році була виплачена перша частина премій на суму $20,7 млн. Як зазначається в звіті "Нафтогазу", Андрій Коболєв отримав 261 млн грн – близько $9,5 млн на той момент. За документами, які напередодні опублікував редактор "Цензора" Юрій Бутусов в Фейсбуці, Юрій Вітренко отримав 201 млн грн – близько $7,5 млн.

Проте це не вся сума, яку повинні були отримати топ-менеджери "Нафтогазу".

Інша частина премій повинна була виплачуватися протягом трьох років, за умови успішного стягнення з "Газпрому" залишку виграшу. Гроші "Нафтогаз" отримав наприкінці 2019 року – за рахунок штрафних санкцій сума добігла до $2,9 млрд.

Утім подальші виплати не здійснювались через Володимира Зеленського, який на початку року доручив тодішньому прем’єру Олексію Гончаруку "розібратись" і з питанням премій "нафтогазівцям" і пригрозив "перезавантаженням Нафтогазу". В результаті Кабмін ухвалив Постанову №141, якою обмежив розміри заробітної плати керівникам держпідприємств до 1,25 млн грн на місяць та встановив обмеження винагороди членам наглядових рад залежно від показників річного доходу держпідприємства.

У лютому, через місяць, Вітренко подав позов до Печерського суду Києва у зв'язку з невиплатою йому премії за перемогу в Стокгольмському арбітражі над "Газпромом".

Економічна правда